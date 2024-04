Não perca - Participe da 7ª Conferência da IFPA: Descobrindo o amplo espectro da doença psoriásica

ESTOCOLMO, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A IFPA sente o prazer de anunciar a 7ª Conferência da IFPA, marcada para ocorrer de 27 a 29 de junho de 2024, na pitoresca cidade de Estocolmo, Suécia. A conferência deste ano promete ser um evento crucial para especialistas e partes interessadas na área da doença psoriásica, sob o tema "Descobrindo o amplo espectro da doença psoriásica".

A Conferência da IFPA se dedica a obter o reconhecimento mundial da gravidade das doenças psoriásicas, promover a cooperação internacional em iniciativas de investigação e defesa, e a aumentar a sensibilidade entre os profissionais médicos e as partes interessadas do setor. Esta Conferência Científica serve como uma plataforma crucial entre especialidades, unindo especialistas médicos e de saúde de todas as disciplinas para compartilhar pesquisas clínicas pioneiras em dermatologia, reumatologia e muito mais.

Estamos honrados em ter April Armstrong, Presidente do Comitê Executivo Científico (SEC), como Presidente da 7ª Conferência da IFPA.

Renomados especialistas, incluindo o Dr. Adam Reich, Dr. Lihi Eder, Dr. Wiebke Sondermann, Dr. Ennio Lubrano, Dr. Bruce Strober e Dra. Laura Coates irão compartilhar suas ideias sobre vários tópicos, como compreensão da dor e coceira na doença psoriásica, avaliação e diagnóstico da artrite psoriásica, saúde mental na doença psoriásica, medicina personalizada, produtos biológicos emergentes e prevenção da artrite psoriásica.

A Conferência da IFPA integra perfeitamente o progresso científico com as preocupações dos pacientes, proporcionando avanços acessíveis a especialistas de diversas origens. Ao participar em oficinas, seminários e apresentações principais, os participantes podem melhorar seus conhecimentos e competências em diversos aspectos da doença psoriásica.

A IFPA está comprometida em promover a inclusão e a acessibilidade em nossa comunidade. Os delegados provenientes de países de renda baixa ou média baixa, ou de países com uma taxa de inflação superior a 50%, têm direito a um desconto especial. Para aproveitar esta oportunidade e obter mais detalhes, acesse o site da Conferência da IFPA.

Marque na sua agenda e garanta seu lugar neste evento transformador. Envolva-se com os principais especialistas, participe de discussões esclarecedoras e contribua para moldar o futuro da pesquisa e defesa da doença psoriásica.

Inscreva-se agora em ifpaconference.com/registration.

Para mais informação sobre a conferência, acesseifpaconference.com.

Sobre a IFPA:

A IFPA é uma organização mundial sem fins lucrativos comprometida em melhorar a vida das pessoas afetadas pela psoríase e pela artrite psoriásica. A IFPA se dedica a aumentar a conscientização, promover pesquisas de ponta e apoiar pacientes que vivem com estas condições.

