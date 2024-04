Nicht verpassen: Nehmen Sie an der 7. IFPA-Konferenz teil: Das breite Spektrum der Psoriasis-Krankheit aufdecken

STOCKHOLM, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- Die IFPA freut sich, die 7. IFPA-Konferenz anzukündigen, die vom 27. bis 29. Juni 2024 in der malerischen Stadt Stockholm in Schweden stattfinden wird. Die diesjährige Konferenz verspricht unter dem Motto „Uncovering the Broad Spectrum of Psoriatic Disease" (Das breite Spektrum der Psoriasis-Krankheit aufdecken) ein zentrales Ereignis für Experten und Interessenvertreter auf dem Gebiet der Psoriasis-Krankheit zu werden.

register at https://conference.ifpa-pso.com

Die IFPA-Konferenz hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit das Bewusstsein für die Schwere der Psoriasis-Erkrankungen zu schärfen, die internationale Zusammenarbeit bei Forschungs- und Interessenvertretungsinitiativen zu fördern und das Bewusstsein bei medizinischen Fachkräften und Branchenvertretern zu stärken. Diese wissenschaftliche Konferenz dient als wichtige fachübergreifende Plattform, die Experten für Medizin und Gesundheit aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringt, um bahnbrechende klinische Forschungsergebnisse in der Dermatologie, Rheumatologie und darüber hinaus auszutauschen.

Wir fühlen uns geehrt, dass April Armstrong, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Exekutivausschusses (SEC), die 7. IFPA-Konferenz leitet.

Anerkannte Experten wie Dr. Adam Reich, Dr. Lihi Eder, Dr. Wiebke Sondermann, Dr. Ennio Lubrano, Dr. Bruce Strober und Dr. Laura Coates werden ihre Erkenntnisse über verschiedene Themen wie das Verständnis von Schmerz und Juckreiz bei Psoriasis-Erkrankungen, die Beurteilung und Diagnose von Psoriasis-Arthritis, die psychische Gesundheit bei Psoriasis-Erkrankungen, personalisierte Medizin, neue Biologika und die Prävention von Psoriasis-Arthritis präsentieren.

Die IFPA-Konferenz verbindet nahtlos den wissenschaftlichen Fortschritt mit den Belangen der Patienten und fördert so bahnbrechende Entwicklungen, die für Experten mit unterschiedlichem Hintergrund zugänglich sind. Durch die Teilnahme an Workshops, Seminaren und Hauptvorträgen können die Teilnehmer ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in Bezug auf verschiedene Aspekte der Psoriasiserkrankung erweitern.

Die IFPA setzt sich für die Förderung von Inklusion und Barrierefreiheit in unserer Gemeinschaft ein. Delegierte aus Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen oder aus Ländern mit einer Inflationsrate von mehr als 50 % können einen Sonderrabatt in Anspruch nehmen. Um diese Gelegenheit zu nutzen und weitere Einzelheiten zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website der IFPA-Konferenz.

Merken Sie sich Ihre Termine vor und sichern Sie sich Ihren Platz bei dieser transformativen Veranstaltung. Tauschen Sie sich mit führenden Experten aus, nehmen Sie an aufschlussreichen Diskussionen teil und tragen Sie dazu bei, die Zukunft der Psoriasis-Forschung und -Vertretung zu gestalten.

Registrieren Sie sich jetzt unter ifpaconference.com/registration.

Weitere Informationen über die Konferenz finden Sie unter ifpaconference.com.

Laden Sie ein Video mit April Armstrong herunter: https://connect.ifpa-pso.com/hubfs/IFPA-Conference/IFPA_Conference_video_ENGsubititles.mp4

Laden Sie Medienelemente zur Verwendung in Artikeln herunter: https://connect.ifpa-pso.com/hubfs/IFPA-Conference/Mediakit2.zip

Informationen zur IFPA:

Die IFPA ist eine weltweite gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, das Leben von Menschen zu verbessern, die von Psoriasis und Psoriasis-Arthritis betroffen sind. Die IFPA hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für diese Krankheiten zu schärfen, die Spitzenforschung zu fördern und Patienten zu unterstützen, die mit diesen Krankheiten leben.

Kontakt: Annika Sjöberg, [email protected], +46 (0) 70 749 58 20

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2382536/IFPA_CONFERENCE_2024.jpg