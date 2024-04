Ne manquez pas la 7e conférence de l'IFPA : découvrez le large spectre de la maladie psoriasique

STOCKHOLM, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'IFPA est ravie d'annoncer la 7e conférence de l'IFPA qui aura lieu du 27 au 29 juin 2024, dans la ville pittoresque de Stockholm, en Suède. La conférence de cette année promet d'être un événement pivot pour les experts et les parties prenantes dans le domaine de la maladie psoriasique, sous le thème « Découvrir le large spectre de la maladie psoriasique ».

La conférence de l'IFPA a pour but de faire progresser la reconnaissance mondiale de la gravité des maladies psoriasiques, d'encourager la collaboration internationale en matière de recherche et d'initiatives de sensibilisation, et d'accroître la prise de conscience parmi les professionnels de la santé et les acteurs de l'industrie. Cette conférence scientifique est une plateforme interspécifique cruciale qui réunit des experts médicaux et sanitaires de toutes les disciplines afin de partager des recherches cliniques novatrices en dermatologie, rhumatologie et autres.

Nous avons l'honneur de recevoir April Armstrong, présidente du comité exécutif scientifique (SEC), en tant que présidente de la 7e conférence de l'IFPA.

D'éminents experts, dont le Dr Adam Reich, la Dre Lihi Eder, la Dre Wiebke Sondermann, le Dr Ennio Lubrano, le Dr Bruce Strober et la Dre Laura Coates, partageront leurs points de vue sur divers sujets tels que la compréhension de la douleur et des démangeaisons dans le rhumatisme psoriasique, l'évaluation et le diagnostic du rhumatisme psoriasique, la santé mentale dans le cadre du rhumatisme psoriasique, la médecine personnalisée, les produits biologiques émergents et la prévention du rhumatisme psoriasique.

La conférence de l'IFPA intègre de manière transparente les progrès scientifiques et les préoccupations des patients, favorisant ainsi des avancées accessibles à des experts d'horizons divers. En participant à des ateliers, des séminaires et des présentations, les participants peuvent améliorer leurs connaissances et leurs compétences concernant divers aspects de la maladie psoriasique.

L'IFPA s'engage à favoriser l'inclusion et l'accessibilité au sein de notre communauté. Les délégués venant de pays à revenu faible ou moyen inférieur, ou de pays connaissant un taux d'inflation supérieur à 50 %, peuvent bénéficier d'une réduction spéciale. Afin de profiter de cette opportunité et pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de la conférence de l'IFPA.

Notez la date dans vos calendriers et réservez votre place pour cet événement transformateur. Rencontrez des experts de premier plan, participez à des discussions approfondies et contribuez à façonner l'avenir de la recherche sur la maladie psoriasique et de la défense de ses intérêts.

À propos d'IFPA :

L'IFPA est une organisation mondiale à but non lucratif dont l'objectif est d'améliorer la vie des personnes atteintes de psoriasis et d'arthrite psoriasique. L'IFPA se consacre à la sensibilisation, à la promotion de la recherche de pointe et au soutien des patients atteints de ces maladies.

