不容錯過 - 參加第 7 屆 IFPA 會議：拆解乾癬疾病的廣泛譜系

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IFPA

11 4月, 2024, 16:00 CST

瑞典斯德哥爾摩2024年4月11日 /美通社/ -- IFPA 很高興宣布第 7 屆 IFPA 會議將於 2024 年 6 月 27 日至 6 月 29 日在風景如畫的瑞典斯德哥爾摩舉行。今年會議的主題是「拆解乾癬疾病的廣泛譜系」，定會成為乾癬疾病領域專家和利益相關者的一次重要活動。

IFPA 會議致力推動全球對乾癬疾病嚴重性的認識，促進國際間在研究和宣傳倡議方面的合作，並提高醫學界專業人士和行業利益相關者的意識。這個科學會議作為一個重要的跨專業平台，匯聚皮膚科、風濕病學等領域的醫療和健康專家，共同分享在這些領域的開創性臨床研究成果。

register at https://conference.ifpa-pso.com
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我們很榮幸邀請到科學執行委員會 (SEC) 主席 April Armstrong 擔任第 7 屆 IFPA 會議的主席。

多名備受尊敬的專家，包括 Adam Reich 博士Lihi Eder 博士Wiebke Sondermann 博士Ennio Lubrano 博士Bruce Strober 博士Laura Coates 博士將會分享他們在各個主題上的見解，例如認識乾癬疾病中的疼痛和痕癢、乾癬性關節炎的評估和診斷、乾癬疾病中的心理健康、個人化醫療、新興生物製劑，以及乾癬性關節炎的預防。

IFPA 會議將科學進步與患者關注的問題完美結合，促進來自不同背景的專家取得突破。透過參加專題討論會、研討會和主題演講，與會者可以提升自己對乾癬疾病各個方面的知識和技能。

IFPA 致力於在我們的社群中促進包容性和可及性。來自低收入或中低收入國家，或通脹率超過 50% 的國家的與會代表可享特別折扣。如欲利用這次機會和取得更多詳情，請到訪 IFPA 會議網站。

請預留時間並確保您能參與這次具變革性的活動。與領先的專家互動、參與深入討論，並為塑造乾癬疾病研究和倡議的未來作出貢獻。

立即註冊 ifpaconference.com/registration。 如欲了解更多有關會議的資訊，請瀏覽 ifpaconference.com

下載 April Armstrong 的影片https://connect.ifpa-pso.com/hubfs/IFPA-Conference/IFPA_Conference_video_ENGsubititles.mp4

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關於 IFPA：

IFPA 是一個全球非牟利組織，致力改善受銀屑病及乾癬性關節炎患者的生活。IFPA 致力於提高人們的意識、促進尖端研究，並支援這些疾病的患者。

聯絡方式：Annika Sjöberg，[email protected]，+46 (0) 70 749 58 20

SOURCE IFPA

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