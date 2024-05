NEOM anuncia Jaumur, uma comunidade cosmopolita numa marina

NEOM, Reino da Arábia Saudita, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração da NEOM anunciou Jaumur, a maior comunidade cosmopolita de luxo situada na costa do Golfo de Aqaba, concebida para servir os mais elevados padrões de habitabilidade futura e estilo de vida ativo. Esta nova adição promete uma mistura única de experiências em terra e no mar, complementando o desenvolvimento regional em evolução do NEOM no noroeste da Arábia Saudita.

Jaumur é uma comunidade residencial exclusiva, cuidadosamente planeada em torno de uma marina inspiradora para mais de 6000 residentes. Inserido na topografia variada da costa do Golfo de Aqaba, este projeto possui 500 apartamentos na marina e cerca de 700 moradias de luxo com acesso à beira-mar e ancoradouro privado. Dois hotéis de destino distintos em Jaumur oferecem 350 quartos e suites luxuosos, convidando os hóspedes a desfrutar das vistas deslumbrantes e a abraçar todos os aspetos da hospitalidade costeira moderna, bem como das atividades desportivas.

A marina é o ponto central do empreendimento, o coração pulsante em torno do qual se desenvolve a vibrante comunidade de Jaumur. Um monumental aerofólio de 1,5 quilómetros ergue-se sobre o maior dos ancoradouros de iates, proporcionando proteção durante todo o ano aos proprietários de iates e um refúgio para os residentes e hóspedes da marina. O aerofólio inclui uma estrutura em consola que desafia a gravidade para formar uma entrada deslumbrante para a marina, dando as boas-vindas aos maiores super iates do mundo. A estrutura escultural é um marco que serve de base perfeita para todas as atrações da marina, para os entusiastas do iatismo e para os aventureiros que procuram experiências personalizadas.

O passeio junto à marina será um local repleto de experiências de entretenimento, lazer e cultura, que acolherá eventos artísticos e programas de espetáculos durante todo o ano, complementados por lojas de marcas de renome e opções de restauração de classe mundial.

O compromisso de Jaumur para com a inovação e a aprendizagem está patente no centro de investigação de última geração em águas profundas do empreendimento e na escola interna internacional de topo. O instituto de investigação dedica-se à exploração do mar profundo, acolhendo especialistas consagrados e pioneiros ambiciosos para defender a descoberta, o conhecimento e a conservação do meio marinho e estabelecer o NEOM como um centro líder mundial de investigação oceanográfica.

O colégio interno internacional atrairá estudantes selecionados de todo o mundo, preparando-os para o sucesso global através de uma educação exclusiva e progressiva, de base ampla, ministrada por um corpo docente internacional diversificado de especialistas e inovadores.

O design arquitetónico único de Jaumur integra as águas onde as areias douradas se encontram com o azul profundo do Golfo de Aqaba. É um destino de luxo para visitar, explorar, viver e prosperar: uma oportunidade para fazer parte de uma comunidade dinâmica.

Jaumur segue-se aos recentes anúncios de Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori e Treyam como destinos turísticos sustentáveis no Golfo de Aqaba, todos eles ligados pelo compromisso da NEOM com o progresso sustentável.

Sobre NEOM

NEOM é um acelerador do progresso humano e uma visão de como poderá ser um Novo Futuro. É uma região do noroeste da Arábia Saudita no Mar Vermelho que está sendo construída de raiz como um laboratório vivo - um lugar onde o empreendedorismo traçará o curso para este Novo Futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criando negócios prósperos e reinventando a conservação ambiental.

NEOM incluirá cidades hiperconectadas, cidades cognitivas, portos e zonas empresariais, centros de investigação, locais desportivos e de entretenimento e destinos turísticos. Como centro de inovação, empresários, líderes empresariais e empresas virão para investigar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de forma inovadora. Os residentes da NEOM incorporarão uma ética internacional e abraçarão uma cultura de exploração, assunção de riscos e diversidade.

Para mais informações, envie um email para [email protected] ou visite www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom.

