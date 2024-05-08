НЕОМ объявляет о строительстве Джаумура, многонационального прибрежного жилого комплекса

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 8 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров НЕОМ объявил о строительстве Джаумура, крупнейшего многонационального элитного жилого комплекса, располагающегося на побережье залива Акаба и спроектированного в соответствии с высочайшими стандартами качества для приверженцев активного образа жизни. Этот новый замысел обещает стать уникальным сочетанием морских и прибрежных объектов и прекрасным дополнением проекта регионального развития северо-западного региона Саудовской Аравии.

NEOM announces Jaumur, a cosmopolitan marina community NEOM announces Jaumur, a cosmopolitan marina community

Джаумур представляет собой мастерски продуманный эксклюзивный жилой комплекс на более чем 6000 жителей, располагающийся вдоль живописного побережья. Прекрасно вписываясь в неоднородный рельеф залива Акаба, он включает 500 апартаментов и почти 700 вилл премиум-класса, которые могут похвастаться выходом к морю и собственным причалом. В Джаумуре будут работать два выполненных в характерном стиле отеля, включающих 350 роскошных номеров. Их гости смогут в полной мере насладиться захватывающими видами и оценить все аспекты современного прибрежного гостеприимства и спортивных объектов.

Причал является эпицентром развития и главной артерией бурлящего жизнью района Джаумур. Монументальная крыловидная конструкция длиной 1,5 км возвышается над крупнейшими причалами для парусников, круглый год защищая владельцев яхт, а также жителей и гостей района. Крыловидная конструкция, включающая консольную балку, как будто бросает вызов гравитации, представляя собой грандиозные ворота, ведущие к причалу для самых больших в мире суперяхт. Эта служащая ориентиром фигурная конструкция является местом притяжения для всех достопримечательностей причала, привлекая любителей яхтенного спорта и искателей приключений.

Набережной суждено стать центром сосредоточения многочисленных объектов для развлечений и отдыха, круглогодичных культурных и художественных мероприятий, разноплановых представлений, а также фирменных магазинов и ресторанов мирового уровня.

Приверженность создателей Джаумура инновационным разработкам и образованию вылилась в создание передового глубоководного исследовательского центра и ведущей международной школы-пансиона. Научно-исследовательский институт, деятельность которого посвящена изучению морских глубин, приветствует в своих стенах опытных экспертов и амбициозных первопроходцев, занятых исследованием морской жизни, расширением базы знаний и сохранением дикой природы, чтобы со временем сделать НЕОМ всемирным центром океанографии.

Международная школа-пансион будет привлекать одаренных учащихся со всего мира, чтобы посредством эксклюзивных прогрессивных методик и обучения широкому спектру дисциплин, осуществляемого многонациональным коллективом экспертов и инноваторов, подготовить их для будущих свершений.

Уникальный архитектурный дизайн Джаумура прекрасно дополняет лазурь моря там, где золотистые пески омываются волнами залива Акаба. Это идеальное место для отдыха, развлечений, жизни и процветания — реальная возможность стать частью динамичного сообщества.

Новости о строительстве Джаумура последовали за недавними объявлениями о Лейе, Эпиконе, Сиранне, Утамо, Норлане, Аквеллуме, Зардуне, Ксайноре, Эланане, Гидори и Треяме, которые также являются выполненными в рамках концепции устойчивого развития туристическими объектами, расположенными в заливе Акаба.

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О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

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