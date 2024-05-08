تضم مركزاً لعلوم البحار ومدرسة عالمية نيوم تعلن عن "جاومور".. وجهة سكنية وترفيهية لعشّاق اليخوت

نيوم، المملكة العربية السعودية, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن مجلس إدارة نيوم عن "جاومور"، التي تعد أكبر وجهة فاخرة ضمن وجهات نيوم على ساحل خليج العقبة، والمصممة لتقديم أعلى معايير المعيشة المستقبلية وجودة الحياة، ومزيجاً فريداً من التجارب البرية والبحرية. وتجسيداً لالتزام نيوم بتعزيز الابتكار والتعلم، تسعى "جاومور" إلى إنشاء مركز أبحاث متطور لدراسة أعماق البحار، ومدرسة داخلية عالمية المستوى.

NEOM announces Jaumur, a cosmopolitan marina community NEOM announces Jaumur, a cosmopolitan marina community

وتستوعب الوجهة، التي تحيط مرسى بتصميم مبتكر، أكثر من 6000 ساكن، في بيئة تحقق الانسجام التام بين مرافق الوجهة والتضاريس الطبيعية المتنوعة المحيطة بها على ساحل خليج العقبة. وستضم "جاومور" 500 شقة مطلة على المرسى، وما يقرب من 700 فيلا، تتميز جميعها بتوفر مرسى خاص وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية. وتحتوي "جاومور" على فندقين مميزين يضمان 350 غرفة وجناحاً، ما يهيئ أجواء المكان لاستمتاع الضيوف بالمناظر الطبيعية وأحدث خدمات الضيافة الساحلية والأنشطة الرياضية المتنوعة.

وتتداخل مياه الشاطئ مع التصميم المعماري الفريد الذي تتمتع به جاومور، حيث تلتقي الرمال الذهبية مع المياه الزرقاء لخليج العقبة، وهذا ما يجعل منها وجهة فاخرة ومثالية للمعيشة والسياحة والاستكشاف والعيش والازدهار، ومكاناً مناسباً للاندماج مع مجتمعٍ نابض بالحياة.

ويعد المرسى بمثابة المركز المحوري للمشروع، والقلب النابض الذي تزدهر حوله منطقة "جاومور". ويضم المرسى سقفاً ممتداً بطول 1.5 كيلومتر فوق أكبر أرصفة اليخوت، ليوفر الحماية على مدار العام لأصحاب اليخوت وملاذاً للسكان ومرتادي المرسى. ويتداخل هذا السقف مع مجسم معلّق يشكل مدخلاً جمالياً للمرسى، الذي سيرحب بأكبر اليخوت الفاخرة في العالم، ويجتذب عشاق الترفيه والمغامرات.

ويشتمل المرسى على ممشى حيوي يتيح للضيوف والزوار الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والثقافية، وتم تصميمه لاستضافة الفعاليات والبرامج الفنية والعروض الحية على مدار العام، كما يتضمن متاجر ومطاعم مميزة.

ويتجسد التزام "جاومور" بتعزيز منظومة الاستكشاف والابتكار والتعلم، من خلال إنشاء مركز أبحاث متطور لدراسة أعماق البحار، ومدرسة داخلية عالمية المستوى في الوجهة الجديدة، وسيكرس مركز الأبحاث جهوده لاستكشاف أعماق البحار، والتعاون مع الخبراء البارزين والروّاد الطموحين لدعم الاكتشافات والحفاظ على البيئة البحرية، ما يرسخ مكانة نيوم كمركزٍ رائد عالمياً لأبحاث علوم البحار.

في حين ستستقطب المدرسة الداخلية الدولية طلاباً متميزين من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم إعدادهم لتحقيق إنجازاتٍ عالمية في مختلف المجالات، من خلال نظام تعليمٍ حصري ومتقدم وواسع النطاق يقدمه فريق دولي متنوع من الخبراء والمبتكرين.

ويأتي الإعلان عن جاومور في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، و"زينور"، و"الانان"، و"قيدوري"، و"تريام"، وتعد جميعها جزءاً من وجهات نيوم للسياحة الطبيعية على خليج العقبة، والتي تجسد التزامها بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

الصور: https://fileshare.neom.com/s/zoWaak6j3Z9zbt8

المواد الاعلامية: https://fileshare.neom.com/s/2Abz7YqotMDm5HR

كلمة السر: NEOMJaumur123

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected] أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني [email protected] أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

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