NEOM 宣佈推出國際遊艇碼頭社區 Jaumur

遊艇碼頭是整個開發項目的焦點，也是 Jaumur 充滿活力的社區蓬勃發展的心臟。一個長達 1.5 公里的巨大遮陽帆聳立在最大的遊艇泊位之上，為遊艇業主提供全年的保護，同時也為遊艇碼頭的居民和遊客提供了一個避風港。遮陽帆採用重力懸臂，形成了令人驚歎的遊艇碼頭入口，可迎接世界上最大的超級遊艇。這座雕塑般的建築是一個地標，是遊艇碼頭所有景點的完美基地，也是遊艇愛好者和探險者追求個性化體驗的理想場所。

碼頭長廊將成為一個充滿娛樂、休閒和文化體驗的地方，全年舉辦藝術活動和表演節目，並配有特色零售店和世界一流的餐飲場所。

Jaumur 對創新和學習的承諾體現在其最先進的深海研究中心和國際頂級寄宿學校。該研究中心致力於深海探索，歡迎知名專家和雄心勃勃的開拓者加入，以促進海洋發現、知識和保護，並將NEOM打造成世界領先的海洋研究中心。

這所國際寄宿學校將吸引來自世界各地的精選學生，通過由專家和創新者組成的多元化國際師資隊伍提供的獨一無二、循序漸進、基礎廣泛的教育，為他們取得全球成就做好準備。

Jaumur 獨特的建築設計與水融為一體，金色的沙灘與深藍色的亞喀巴灣交相輝映。這是一個旅遊、探險、生活和繁榮的奢華目的地，也是成為充滿活力的社區一部分的機會。

Jaumur 是繼最近 Leyja、Epicon、Siranna、Utamo、Norlana、Aquellum、Zardun、Xaynor、Elanan、Gidori 和 Treyam 宣布成為亞喀巴灣可持續旅遊目的地之後的又一個目的地，NEOM 對可持續發展的承諾將所有這些目的地交織在一起。

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密碼：NEOMJaumur123

關於 NEOM

NEOM 是人類進步的加速器，也是對新未來的展望。NEOM 位於沙烏地阿拉伯西北部的紅海沿岸。 我們正在從頭開始建設，將其打造成一個有人類居住的實驗室。在這裡，創業精神將為這個新的未來之城譜寫發展之路。它將成為那些懷有遠大夢想的人們的目的地和家園。在這裡，他們可共同建立一個新的宜居城市、創造蓬勃發展的企業和重塑環保理念。

NEOM將建有超級連接的認知型城鎮、港口和企業區、研究中心、體育和娛樂場所以及旅遊勝地。作為創新中心，企業家、商業領袖和各公司機構將以開創性的方式研究、孵化和商業化新技術和企業。NEOM 的居民將體現一種國際精神，擁抱一種探索、冒險和多樣性的文化。

欲了解更多信息，請發送電子郵件 [email protected]或訪問 www.neom.com和www.neom.com/en-us/newsroom。

SOURCE NEOM Company