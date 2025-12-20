NEXTCHEM التابعة لـ MAIRE) ) تحصل على عقد لإجراء دراسة جدوى من شركة Röhm لإنشاء مصنع لإعادة التدوير الكيميائي لبوليمر PMMA في ألمانيا باستخدام تقنيتها المملوكة NXRe™

ستقوم شركة NEXTCHEM بإعداد دراسة جدوى خاصة بالموقع لمصنع إعادة تدوير البلاستيك كيميائيًا، مدمج بالكامل ضمن منشآت شركة Röhm الحالية، بطاقة معالجة تبلغ 5,000 طن سنويًا من بوليمر PMMA.

تعتمد تقنية NXRe™ المملوكة لشركة NEXTCHEM على تقليل البصمة الكربونية لمادة ميثيل ميثاكريلات (MMA) وبوليمرها PMMA بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالطرق التقليدية .

يأتي هذا المشروع استكمالًا للشراكة بين NEXTCHEM وشركة Röhm ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال كيمياء الميثاكريلات، والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2024 بهدف تعزيز شبكة تدوير PMMA في أوروبا .

ميلانو, 20 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- – أعلنت شركة MAIRE (MAIRE.MI) أن NEXTCHEM، من خلال شركتها التابعة MyRemono، حصلت على عقد لإجراء دراسة جدوى خاصة بالموقع من شركة Röhm، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال كيمياء الميثاكريلات والتي تمتلك مواقع إنتاج وبحث في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين، لإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات بوليمر PMMA كيميائيًا في موقع إنتاج Röhm بمدينة Worms بجنوب غرب ألمانيا. تتماشى هذه المبادرة مع هدف شركة Röhm المتمثل في القضاء التام على حرق أو طمر مخلفات إنتاج PMMA بحلول عام 2030، مما يعكس التزامها بتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والمواد المستدامة في صناعة PMMA.

يعتمد المشروع على تقنية NXRe™ المملوكة لشركة NEXTCHEM، وهي عملية متطورة وفعالة لإزالة البلمرة باستخدام المعدن المنصهر لإعادة تدوير PMMA بشكل مستمر. تتيح هذه التقنية المعيارية إزالة البلمرة بشكل مستمر لمخلفات PMMA – سواء من المصادر الاستهلاكية الأولية أو النهائية – وتحويلها إلى مادة ميثيل ميثاكريلات المعاد تدويرها (r-MMA) بجودة مماثلة للمادة الأصلية. تم تصميم المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 5,000 طن سنويًا، مدمج بالكامل ضمن البنية التحتية الحالية لإنتاج PMMA لدى Röhm.

من المتوقع أن تسهم تقنية NXRe™ في تقليل البصمة الكربونية بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بطرق إنتاج MMA التقليدية، وذلك بفضل النهج الدائري الذي يعتمد على استخدام مخلفات PMMA – المصنفة كمواد خام ثانوية – كمدخلات بديلة عن المواد الخام الأحفورية، مما يلغي الانبعاثات الناتجة عن استخراجها ومعالجتها.

يمثل هذا العقد خطوة مهمة نحو تأسيس قاعدة لترخيص تقنية NXRe™ الخاصة بإعادة تدوير PMMA، في الوقت الذي يجري فيه تطوير أول مصنع صناعي واسع النطاق في إيطاليا والمتوقع اكتماله في عام 2026.

وفي هذا السياق، صرّح فابيو فريتيلي، المدير العام لشركة NEXTCHEM قائلاً:

"تقنية NXRe™ الخاصة بإعادة تدوير PMMA تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا للمواد المستدامة. إن هذه الدراسة مع شركة Röhm، الرائدة في تصنيع PMMA، تعد خطوة أساسية نحو تطبيق حلول إعادة التدوير المتقدمة على نطاق صناعي، وتؤكد أهمية الشراكات القوية في دفع التحول نحو الطاقة النظيفة. معًا، نعمل على تعزيز شبكة تدوير PMMA في أوروبا ودعم الابتكار من أجل مستقبل منخفض الكربون."

