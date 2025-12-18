-NEXTCHEM (MAIRE) recibió un estudio de viabilidad de Röhm para una planta de reciclaje químico de polímero PMMA en Alemania basada en su tecnología propietaria NXRe™

NEXTCHEM desarrollará un estudio de viabilidad específico para cada emplazamiento para una planta de reciclaje químico de plásticos, totalmente integrada en las instalaciones existentes de Röhm, que procesará 5.000 toneladas anuales de PMMA.

La tecnología patentada NXRe™ de NEXTCHEM permite reducir la huella de carbono del metacrilato de metilo (MMA) y su polímero correspondiente, el PMMA, en más del 90 % en comparación con los métodos convencionales.

Este proyecto se basa en la colaboración entre NEXTCHEM y Röhm, uno de los principales fabricantes mundiales en el campo de la química del metacrilato. Esta colaboración, cuyo objetivo es fortalecer la red de circularidad del PMMA en Europa, se anunció en diciembre de 2024.

MILÁN, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- MAIRE (MAIRE.MI) anuncia que NEXTCHEM, a través de su filial MyRemono, ha sido adjudicataria de un estudio de viabilidad específico para cada emplazamiento por parte de Röhm, uno de los principales fabricantes mundiales en el campo de la química del metacrilato, con centros de producción e investigación en Europa, Norteamérica y China, para una planta de reciclaje químico de residuos de polimetilmetacrilato (PMMA[1]) en la planta de producción de Röhm en Worms, suroeste de Alemania. Este proyecto se alinea con el objetivo de Röhm de eliminar por completo la incineración y el vertido de residuos de producción relacionados con el PMMA mediante el reciclaje para 2030, reafirmando su compromiso con el avance de la circularidad y los materiales sostenibles en la industria del PMMA.

Esta iniciativa aprovecha la tecnología patentada NXRe™ de NEXTCHEM, un proceso avanzado y eficiente de despolimerización de metal fundido para el reciclaje químico continuo de PMMA. La tecnología modular NXRe™, propiedad de NEXTCHEM, permite la despolimerización continua de desechos de PMMA, provenientes tanto de flujos preconsumo como posconsumo, en metacrilato de metilo reciclado ultrapuro (r-MMA) con una calidad similar a la del material virgen. La planta está diseñada para una capacidad de 5.000 toneladas anuales y está totalmente integrada en la infraestructura de producción de PMMA existente de Röhm.

Se espera que el MMA reciclado producido mediante la tecnología NXRe™ reduzca la huella de carbono en más del 90 % en comparación con los métodos actuales de producción de MMA virgen[2]. Esta significativa reducción se debe a un enfoque circular donde el uso de desechos de PMMA —clasificados como materia prima secundaria (SRM)— como materia prima reemplaza las materias primas fósiles para la producción de MMA virgen y elimina las emisiones asociadas con su extracción y procesamiento.

Esta adjudicación marca otro hito en el establecimiento de las bases para la concesión de licencias de la tecnología PMMA NXRe™, mientras que la construcción de la primera planta a escala industrial en Italia está actualmente en desarrollo y se espera que se complete en 2026.

Fabio Fritelli, director general de NEXTCHEM, comentó: "Nuestra tecnología NXRe™ PMMA es un pilar fundamental de nuestra estrategia de materiales sostenibles. Este estudio de viabilidad con Röhm, fabricante líder de PMMA, marca un paso clave hacia la industrialización de soluciones avanzadas de reciclaje y demuestra el valor de las colaboraciones sólidas para impulsar la transición energética. Juntos, estamos fortaleciendo la red europea de circularidad de PMMA e impulsando la innovación para un futuro con bajas emisiones de carbono".

MAIRE S.p.A. es un grupo líder en tecnología e ingeniería centrado en impulsar la transición energética. Ofrecemos soluciones integrales de ingeniería y construcción para el mercado downstream y soluciones tecnológicas sostenibles a través de tres líneas de negocio: fertilizantes sostenibles, vectores energéticos bajos en carbono y soluciones circulares. Con presencia en 50 países, MAIRE emplea a casi 10.500 personas, con el apoyo de unos 50.000 profesionales que participan en sus proyectos en todo el mundo. MAIRE cotiza en la Bolsa de Milán (símbolo "MAIRE"). Para más información: www.groupmaire.com.

[1] Los productos de polimetilmetacrilato (PMMA) y polimetilmetacrilimida (PMMI) de Röhm se venden en el continente europeo, asiático, africano y australiano bajo las marcas registradas PLEXIGLAS® y PLEXIMID®, en el continente americano bajo las marcas registradas ACRYLITE® y ACRYMID®.

[2] Según la metodología para el cálculo de evitar emisiones de GEI del Fondo de Innovación de la UE.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2783141/Maire_Logo.jpg