NEXTCHEM (MAIRE) RECIBIÓ UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE RÖHM PARA UNA PLANTA DE RECICLAJE QUÍMICO DE POLÍMERO PMMA EN ALEMANIA BASADA EN SU TECNOLOGÍA PATENTADA NXRe™

NEXTCHEM desarrollará un estudio de viabilidad específico del sitio para una planta de reciclaje químico de plástico, totalmente integrada dentro de las instalaciones existentes de Röhm, procesando 5.000 toneladas anuales de PMMA

La tecnología patentada NXRe™ de NEXTCHEM es capaz de reducir la huella de carbono del metacrilato de metilo (MMA) y su correspondiente polímero PMMA en más del 90 % en comparación con los métodos convencionales

Este proyecto se basa en la asociación entre NEXTCHEM y Röhm, uno de los fabricantes líderes mundiales en el campo de la química del metacrilato. La asociación destinada a fortalecer la red de circularidad de PMMA en Europa se anunció en diciembre de 2024

MILÁN, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- MAIRE (MAIRE.MI) anuncia que NEXTCHEM , a través de su filial MyRemono, ha recibido un estudio de viabilidad específico de Röhm, uno de los principales fabricantes del mundo en el campo de la química del metacrilato con centros de producción e investigación en Europa, América del Norte y China, para una planta de reciclaje químico de restos de polimetilmetacrilato (PMMA [1]) en el centro de producción de Röhm en Worms, suroeste de Alemania. El compromiso se alinea con el objetivo de Röhm de eliminar por completo la incineración y el vertido de residuos de producción relacionados con PMMA a través del reciclaje para 2030, reafirmando su compromiso con el avance de la circularidad y los materiales sostenibles dentro de la industria de PMMA.

Esta iniciativa aprovecha la tecnología NXRe™ patentada de NEXTCHEM, un proceso de despolimerización de metal fundido avanzado y eficiente para el reciclaje químico continuo de PMMA. La tecnología modular patentada NXRe™ de NEXTCHEM permite la despolimerización continua de los desechos de PMMA, procedentes de corrientes pre y posconsumo, en metacrilato de metilo reciclado ultrapuro (r-MMA) con una calidad similar al MMA virgen. La planta está diseñada para una capacidad de 5.000 toneladas por año, totalmente integrada en la infraestructura de producción de PMMA existente de Röhm.

Se espera que el MMA reciclado producido a través de la tecnología NXRe™ reduzca la huella de carbono en más del 90 % en comparación con los métodos actuales de producción de MMA virgen [2]. Esta reducción significativa está impulsada por un enfoque circular en el que el uso de desechos de PMMA, clasificados como materia prima secundaria (SRM), como materia prima, reemplaza las materias primas de origen fósil para la producción de MMA virgen y elimina las emisiones asociadas con su extracción y procesamiento.

Este premio marca otro hito en el establecimiento de la base para la licencia de la tecnología NXRe™ PMMA, mientras que la construcción de la primera planta a escala industrial en Italia se encuentra actualmente en desarrollo y se espera que se complete en 2026.

Fabio Fritelli, director general de NEXTCHEM, comentó: "Nuestra tecnología NXRe™ PMMA es una piedra angular de nuestra estrategia de materiales sostenibles. Este estudio de viabilidad con Röhm, un fabricante líder de PMMA, marca un paso clave hacia la industrialización de soluciones avanzadas de reciclaje y demuestra el valor de asociaciones sólidas para impulsar la transición energética. Juntos, estamos fortaleciendo la red de circularidad PMMA de Europa e impulsando la innovación para un futuro bajo en carbono ".

MAIRE S.p.A. es un grupo líder en tecnología e ingeniería enfocado en impulsar la Transición Energética. Ofrecemos soluciones integradas de ingeniería y construcción para el mercado de transformación y soluciones de tecnología sostenible mediante tres líneas de negocio: fertilizantes sostenibles, vectores energéticos bajos en carbono y soluciones circulares. Con operaciones en 50 países, MAIRE emplea a casi 10,500 personas, respaldadas por alrededor de 50,000 profesionales involucrados en sus proyectos en todo el mundo. MAIRE cotiza en la Bolsa de Milán (ticker "MAIRE"). Para más información, visite: www.groupmaire.com.

[1] Los productos de polimetilmetacrilato (PMMA) y polimetilmetacrilimida (PMMI) de Röhm se venden en el continente europeo, asiático, africano y australiano bajo las marcas registradas PLEXIGLAS ® y PLEXIMID ®, en las Américas bajo las marcas registradas ACRYLITE ® y ACRYMID ®.

[2] De acuerdo con la metodología para el cálculo de la evitación de emisiones de GEI del Fondo de Innovación de la UE.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2783141/Maire_Logo.jpg

FUENTE MAIRE S.p.A.