Níveis recordes de generosidade global - a Indonésia é o país mais generoso do mundo, com o Quénia em segundo lugar e Singapura em terceiro, de acordo com o World Giving Index 2024

LONDRES, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em todo o mundo, um recorde de 4,3 bilhões de pessoas ajudaram alguém que não conheciam, ofereceram tempo ou doaram dinheiro para uma boa causa no mês anterior, de acordo com o World Giving Index 2024 da Charities Aid Foundation.

O país mais generoso do mundo é a Indonésia pelo sétimo ano consecutivo, onde 90% dos indonésios doaram dinheiro para caridade e 65% voluntariaram seu tempo. O Quênia é o segundo país mais generoso, subindo do terceiro no ano passado. Cingapura subiu 19 posições para o terceiro lugar, aumentando sua pontuação geral no índice de 49% para 61% ano a ano. Os resultados positivos para Singapura seguem as recentes iniciativas do Governo para reforçar a filantropia e o voluntariado.

O CAF World Giving Index é uma das maiores pesquisas sobre doações já produzidas, entrevistando milhões de pessoas em todo o mundo desde 2009. O Índice deste ano inclui dados de 142 países com pessoas que fizeram três perguntas: ajudaram um estranho, deram dinheiro ou se voluntariaram para uma boa causa durante o mês passado.

O CAF World Giving Index 2024 também encontra:

Os 10 principais países incluem apenas duas das maiores economias do mundo (Indonésia e Estados Unidos), enquanto um dos países mais pobres do mundo – a Gâmbia – ocupa o quarto lugar.

Marrocos registou o maior aumento anual de doações de dinheiro do mundo, com entrevistas a decorrer na sequência dos terramotos devastadores que atingiram o centro do país em setembro de 2023. Apenas 2% das pessoas doaram dinheiro para instituições de caridade em 2022, mas isso aumentou para 18% no ano passado, e as taxas de voluntariado dobraram de 8% para 16%.

A Grécia é o país que mais subiu este ano, tendo aumentado consistentemente o seu ranking desde 2013. Tem uma pontuação particularmente alta para ajudar um estranho – significativamente acima da média europeia e particularmente alta entre os jovens.

Neil Heslop OBE, Diretor Executivo da Charities Aid Foundation, disse:

"A generosidade das pessoas em todo o mundo é evidente no mais recente World Giving Index do CAF, com a pontuação do índice global em seu nível mais alto conjunto, apenas igualado anteriormente durante a pandemia. A pesquisa demonstra como pessoas de todos os continentes e culturas permanecem prontas para ajudar os necessitados, durante um ano de contínuos desafios econômicos e humanitários.

"Os governos podem aprender uns com os outros para aumentar a doação e o envolvimento da comunidade. Por sua vez, isso ajudará a construir organizações resilientes da sociedade civil e contribuirá para uma sociedade vibrante e generosa em todos os países."

A Charities Aid Foundation, que comemora seu centenário este ano, conecta doadores a causas de caridade em todo o mundo. A CAF distribui mais de £ 1 bilhão para instituições de caridade todos os anos.

Os 10 principais países do CAF World Giving Index 2024:

Indonésia Quênia Singapura Gâmbia Nigéria Estados Unidos da América Ucrânia Austrália Emirados Árabes Unidos Malta

