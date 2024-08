Des niveaux records de générosité mondiale - L'Indonésie est le pays le plus généreux du monde, le Kenya le deuxième et Singapour le troisième, selon le World Giving Index 2024.

LONDRES, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Dans le monde entier, un nombre record de 4,3 milliards de personnes ont aidé quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas, ont fait du bénévolat ou ont donné de l'argent à une bonne cause au cours du mois précédent, selon le World Giving Index 2024 de la Charities Aid Foundation.

Le pays le plus généreux au monde est l'Indonésie pour la septième année consécutive, où 90 % des Indonésiens ont donné de l'argent à des œuvres caritatives et 65 % ont fait du bénévolat. Le Kenya est le deuxième pays le plus généreux, alors qu'il était troisième l'année dernière. Singapour a gagné 19 places et occupe désormais la troisième position, son indice global passant de 49 % à 61 % d'une année sur l'autre. Les résultats positifs de Singapour font suite à de récentes initiatives gouvernementales visant à stimuler la philanthropie et le bénévolat.

Le World Giving Index 2024 de la CAF est l'une des plus grandes enquêtes sur les dons jamais réalisées. Depuis 2009, des millions de personnes ont été interrogées dans le monde entier. L'indice de cette année comprend des données provenant de 142 pays où trois questions ont été posées aux citoyens : ont-ils aidé un inconnu, donné de l'argent ou fait du bénévolat pour une bonne cause au cours du mois écoulé.

Le World Giving Index 2024 de la CAF révèle également que :

• Les dix premiers pays ne comprennent que deux des plus grandes économies du monde (l'Indonésie et les États-Unis), tandis que l'un des pays les plus pauvres du monde - la Gambie - est classé à la quatrième place.

• Le Maroc a connu la plus forte augmentation de dons d'argent au monde d'une année sur l'autre, les entretiens ayant eu lieu à la suite des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le centre du pays en septembre 2023. En 2022, seulement 2 % des personnes ont fait un don à une association caritative, mais ce chiffre est passé à 18 % l'année dernière, et le taux de bénévolat a doublé, passant de 8 % à 16 %.

• La Grèce est le pays qui a le plus progressé cette année, après avoir constamment amélioré son classement depuis 2013. Elle obtient un score particulièrement élevé en ce qui concerne l'aide apportée à un étranger, nettement supérieur à la moyenne européenne et particulièrement élevé chez les jeunes.

Neil Heslop OBE, directeur général de la Charities Aid Foundation, a déclaré :

"La générosité des gens à travers le monde est évidente dans le dernier World Giving Index de la CAF . Le score de l'indice mondial est le plus élevé de tous les temps et n'a été égalé que pendant la pandémie. L'étude montre que les gens de tous les continents et de toutes les cultures restent prêts à aider ceux qui sont dans le besoin, au cours d'une année marquée par des difficultés économiques et humanitaires persistantes.

"Les gouvernements peuvent s'inspirer les uns des autres pour développer les dons et l'engagement communautaire. En retour, cela aidera à construire des organisations de la société civile résilientes et contribuera à une société dynamique et généreuse dans chaque pays".

La Charities Aid Foundation, qui fête son centenaire cette année, met les donateurs en contact avec des causes caritatives dans le monde entier. La CAF distribue chaque année plus d'un milliard de livres sterling à des organisations caritatives.

Les 10 premiers pays du World Giving Index 2024 de la CAF :

1. Indonésie

2. Kenya

3. Singapour

4. Gambie

5. Nigéria

6. États-Unis d'Amérique

7. Ukraine

8. Australie

9. Émirats arabes unis

10. Malte