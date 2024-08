Globale Großzügigkeit auf Rekordniveau - Indonesien ist laut dem World Giving Index 2024 das großzügigste Land der Welt, Kenia folgt auf Platz zwei und Singapur auf Platz drei

LONDON, 22. August 2024 /PRNewswire/ -- Laut dem World Giving Index 2024 der Charities Aid Foundation haben im vergangenen Monat weltweit rekordverdächtige 4,3 Milliarden Menschen einer ihnen unbekannten Person geholfen, Zeit oder Geld für einen guten Zweck gespendet.

Das großzügigste Land der Welt ist zum siebten Mal in Folge Indonesien, wo 90 % der Indonesier Geld für wohltätige Zwecke spendeten und 65 % ihre Zeit freiwillig zur Verfügung stellten. Kenia steht an zweiter Stelle, nachdem es im letzten Jahr noch an dritter Stelle lag. Singapur ist um 19 Plätze auf den dritten Platz aufgestiegen und hat seinen Gesamtindexwert im Vergleich zum Vorjahr von 49 % auf 61 % erhöht. Die positiven Ergebnisse für Singapur folgen auf die jüngsten Initiativen der Regierung zur Förderung der Philanthropie und des freiwilligen Engagements.

Der CAF World Giving Index ist eine der größten jemals durchgeführten Umfragen zum Thema Spenden, für die seit 2009 Millionen von Menschen auf der ganzen Welt befragt wurden. Der diesjährige Index umfasst Daten aus 142 Ländern, wobei den Menschen drei Fragen gestellt wurden: haben sie im vergangenen Monat einem Fremden geholfen, Geld gespendet oder sich freiwillig für einen guten Zweck engagiert.

Der CAF World Giving Index 2024 zeigt auch:

• Unter den Top 10 befinden sich nur zwei der größten Volkswirtschaften der Welt (Indonesien und die Vereinigten Staaten), während eines der ärmsten Länder der Welt - Gambia - auf dem vierten Platz liegt.

• Marokko verzeichnete den weltweit größten Anstieg der Spenden im Vergleich zum Vorjahr. Die Befragungen fanden nach den verheerenden Erdbeben statt, die das Zentrum des Landes im September 2023 erschütterten. Im Jahr 2022 spendeten nur zwei Prozent der Menschen Geld für wohltätige Zwecke, im vergangenen Jahr waren es 18 Prozent, und die Zahl der Freiwilligen verdoppelte sich von 8 auf 16 Prozent.

• Griechenland ist in diesem Jahr der größte Aufsteiger und hat seinen Rang seit 2013 kontinuierlich verbessert. Besonders hoch ist der Wert für das Helfen von Fremden - deutlich über dem europäischen Durchschnitt und besonders hoch bei jungen Menschen.

Neil Heslop OBE, Chief Executive der Charities Aid Foundation, sagte dazu:

"Die Großzügigkeit der Menschen auf der ganzen Welt wird im jüngsten World Giving Index von CAF deutlich: Der globale Indexwert erreicht den höchsten Stand, der zuvor nur während der Pandemie erreicht wurde. Die Untersuchung zeigt, dass Menschen aus allen Kontinenten und Kulturen auch in einem Jahr anhaltender wirtschaftlicher und humanitärer Herausforderungen bereit sind, Menschen in Not zu helfen.

"Die Regierungen können voneinander lernen, um ihre Spendenbereitschaft und ihr gesellschaftliches Engagement zu steigern. Dies wiederum wird dazu beitragen, widerstandsfähige zivilgesellschaftliche Organisationen aufzubauen und eine lebendige, großzügige Gesellschaft in jedem Land zu schaffen.

Die Charities Aid Foundation, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiert, verbindet Spender mit wohltätigen Zwecken in der ganzen Welt. Der CAF vergibt jedes Jahr über 1 Milliarde Pfund an Wohltätigkeitsorganisationen.

Die 10 wichtigsten Länder im CAF World Giving Index 2024:

1. Indonesien

2. Kenia

3. Singapur

4. Gambia

5. Nigeria

6. Vereinigte Staaten von Amerika

7. Ukraine

8. Australien

9. Vereinigte Arabische Emirate

10. Malta