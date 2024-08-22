根據 2024 年世界捐贈指數，印尼是全球最慷慨的國家，肯尼亞排名第二，新加坡升至第三

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Charities Aid Foundation

22 8月, 2024, 07:01 CST

倫敦2024年8月22日 /美通社/ -- 根據 Charities Aid Foundation 的「2024 年世界捐贈指數」，全球有 43 億人在上個月幫助陌生人、提供義工服務或捐款，創下歷史新高。 

印度尼西亞連續第七年榮獲為世界上最慷慨的國家，其中 90% 的印尼人向慈善事業捐款，並有 65% 的志願者獻出時間。肯尼亞從去年的第三位躍升為第二最慷慨的國家。新加坡已上升 19 位至第三位，整體指數得分從 49% 逐年上升至 61%，其成果歸因於政府近日推動慈善及義工活動的措施。

CAF 世界捐贈指數是有史以來其中一項大型的捐獻調查，自 2009 年以來訪問全球數百萬人。今年的指數包括來自 142 個國家的資料，向人民提出三個問題：在過去的一個月中，他們曾否幫助陌生人、捐款或做義工。

CAF 2024 年世界捐贈指數亦發現：

  • 排名前 10 的國家中只有兩個世界最大的經濟體（印尼和美國），而世界上最貧窮的國家之一 - 岡比亞則排名第四。
  • 摩洛哥的捐款年增率為全球之冠，訪談發生在 2023 年 9 月該國中部遭受破壞性地震之後。2022 年僅有百分之二的人士向慈善機構捐款，但去年數字已升至 18%，志工率亦從 8% 倍增至 16%。
  • 希臘是今年增幅最大的國家，自 2013 年以來排名持續上升。希臘在幫助陌生人方面的得分特別高，遠高於歐洲平均水平，在年輕人中的得分尤其高。

Charities Aid Foundation 行政總裁 Neil Heslop OBE 表示：

「CAF 最新的世界捐贈指數反映世界各地人們的慷慨程度，而全球指數得分自疫情以來再次達到聯合最高水平。研究表明，經歷一年的經濟和人道主義挑戰，來自各大洲和不同文化背景的人民仍然樂於幫助需要幫助的人。

各國政府可以互相學習，以增加捐獻和社區參與，從而有助建立具韌性的公民社會組織，為每個國家建立活力慷慨的社會做出貢獻。」

Charities Aid Foundation 今年慶祝成立百周年，聯繫捐款者與世界各地的慈善事業。CAF 每年向慈善機構分發超過 10 億英鎊。

2024 年 CAF 世界捐贈指數排名前 10 的國家：

  1. 印尼
  2. 肯亞
  3. 新加坡
  4. 岡比亞
  5. 尼日利亞
  6. 美國
  7. 烏克蘭
  8. 澳洲
  9. 阿拉伯聯合酋長國
  10. 馬耳他

SOURCE Charities Aid Foundation

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