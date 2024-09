No caminho para um futuro de baixo carbono: CRRC revelará soluções de transporte ferroviário de passageiros e cargas e sistema de ciclo de vida completo na InnoTrans de 2024

BERLIM, 23 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Sob a tema de No caminho para um futuro de baixo carbono, a CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA: 601766) mostrará sua linha de ofertas de transporte de passageiros e cargas, junto à soluções de sistema de ciclo de vida completo, na InnoTrans de 2024 em Berlim, na Alemanha. Destacando o evento, dois trens inovadores, ecológicos e inteligentes, farão sua estreia mundial: o Trem Intermunicipal Inteligente de Nova Energia CINOVA H 2 e o Transporte Ferroviário Rápido Autônomo (ART) 2.0, no estande 210, pavilhão 4.2 do local.

Soluções inteligentes sustentáveis para transporte de passageiros

A CRRC mostrará suas soluções de transporte ambientalmente saudável e inteligente de passageiros, o que inclui o UEM Inteligente, UEM Intermunicipal/Regional, Transporte Ferroviário Urbano Inteligente e Transporte de Passageiro de Nova Energia. Essas ofertas atendem a todos os níveis de velocidade e cenários de aplicação, imaginando um futuro onde o transporte de passageiros é mais rápido, ecológico, inteligente e econômico.

A exposição terá como destaque produtos que estão redefinindo a mobilidade dos passageiros, incluindo o UEM Inteligente de alta velocidade de 350 km/h, o Novo UEM Intermunicipal/Regional Inteligente CINOVA 2.0, o Trem Regional Inteligente Completamente Automático de Hidrogênio de 160 km/h e Transporte Ferroviário Rápido Autônomo (ART).

Soluções diversificadas de transporte de cargas

A CRRC apresenta uma grande variedade de soluções resistentes, rápidas e ambientalmente responsáveis durante o evento. Para atender à crescente demanda por maiores capacidades de carga, a CRRC planeja revelar vários produtos novos, entre estes, a locomotiva elétrica de carga de 24 eixos e o vagão de minério de carga de 45 toneladas. O UEM Inteligente de alta velocidade de 350 km/h, o mais rápido e espaçoso do setor, será um ponto focal. Em linha com o impulso global por transporte sustentável, a CRRC lançará suas locomotivas serializadas de nova energia, incluindo a locomotiva híbrida a diesel e bateria, a locomotiva a bateria de energia e a locomotiva híbrida de bateria de hidrogênio, com níveis de potência entre 1000 KW a 2000 KW. As variadas soluções fornecem mais escolhas para o setor global de transporte ferroviário de mercadorias.

Soluções de sistema de ciclo completo de vida

A CRRC exibirá sua experiência além de apenas unidades de trem com o Sistema Eletromecânico Integrado Trem-Terra (TIES), uma inovação centrada no veículo e que incorpora todos os cenários de operação relacionados. O sistema reconstrói, integra e otimiza o sistema eletromecânico para cenários de fornecimento de energia, sinalização, depósito e atendimento ao passageiro. Isso exemplifica o conceito de Integração Trem-Terra, impulsionando ganhos gerais de eficiência em todas as disciplinas e por todo o ciclo de vida entre veículo-estrada-estação-depósito.

Ao focar na experiência do usuário e nas diversas necessidades do mercado de transporte ferroviário global, a CRRC dará uma apresentação detalhada da sua Solução de Sistema de Ciclo de Vida Digital (DLS) no evento. A flexível solução acomoda vários tamanhos de cidades e populações através de projetos de sistema sob medida que apoiam vários modelos de negócio, como PPP (parceria público-privada), integração de sistema e projetos turnkey eletromecânicos.

Para mais informações sobre a CRRC na exposição, acesse https://www.crrcgc.cc/en/.

