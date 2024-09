Auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Zukunft: CRRC stellt auf der InnoTrans 2024 Lösungen für den Personen- und Güterverkehr sowie für den gesamten Lebenszyklus von Schienenfahrzeugen vor

BERLIN, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto On Track for A Low Carbon Future wird die CRRC Corporation Limited („CRRC", SHA: 601766) auf der InnoTrans 2024 in Berlin, Deutschland, ihr Angebot an Personen- und Gütertransportmitteln sowie Systemlösungen für den gesamten Lebenszyklus vorstellen. Als Highlight der Veranstaltung werden zwei innovative, umweltfreundliche und intelligente Züge auf dem Stand 210 in Halle 4.2 ihre Weltpremiere feiern: der CINOVA H 2 New Energy Intelligent Intercity Train und der Autonomous Rail Rapid Transit (ART) 2.0.

CRRC to Unveil Passenger and Freight Rail Transit and Full Life-Cycle System Solutions at InnoTrans 2024.

Grüne intelligente Lösungen für den Personenverkehr

CRRC wird seine umweltfreundlichen und intelligenten Lösungen für den Personentransport vorstellen, zu denen der Intelligent EMU, der Intercity/Regional EMU, der Intelligent Urban Rail Transit und der New Energy Passenger Transportation gehören. Diese Angebote decken jede Geschwindigkeitsstufe und jedes Anwendungsszenario ab und stellen sich eine Zukunft des Personenverkehrs vor, die schneller, umweltfreundlicher, intelligenter und kostengünstiger ist.

Die Ausstellung wird herausragende Produkte vorstellen, die die Mobilität von Passagieren neu definieren, darunter den 350 km/h schnellen intelligenten Hochgeschwindigkeits-EMU, den New Intelligent Intercity/Regional EMU CINOVA 2.0, den 160 km/h schnellen Hydrogen Full-Automatic Intelligent Regional Train und den Autonomous Rail Rapid Transit (ART).

Diversifizierte Lösungen für den Güterverkehr

CRRC stellte auf der Veranstaltung eine breite Palette von hochleistungsfähigen, schnellen und umweltfreundlichen Lösungen vor. Um der wachsenden Nachfrage nach höherer Frachtkapazität gerecht zu werden, plant CRRC die Einführung mehrerer neuer Produkte, darunter die 24-achsige Freight Electric Locomotive und der Erztransportwagen mit 45 Tonnen Achslast. Der 350 km/h schnelle High-Speed Freight EMU, der schnellste und geräumigste der Branche, wird ein Schwerpunkt sein. Im Einklang mit dem weltweiten Bestreben nach umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wird CRRC seine serienmäßigen neuen Energielokomotiven auf den Markt bringen, darunter die Diesel-Batterie-Hybridlokomotive, die Power-Batterie-Lokomotive und die Wasserstoff-Batterie-Hybridlokomotive mit einer Leistung von 1000 bis 2000 kW. Die breit gefächerten Lösungen bieten mehr Auswahlmöglichkeiten für die globale Schienengüterverkehrsindustrie.

Systemlösungen für den gesamten Lebenszyklus

CRRC wird mit dem integrierten elektromechanischen System TIES (Train-Ground Integrated Electromechanical System), das das Fahrzeug in den Mittelpunkt stellt und alle damit zusammenhängenden Betriebsszenarien einbezieht, sein Fachwissen über den reinen Zugbetrieb hinaus unter Beweis stellen. Das System rekonstruiert, integriert und optimiert das elektromechanische System für Stromversorgungs-, Signalisierungs-, Gleis-, Betriebshof- und Fahrgastbetriebsszenarien. Es ist ein Beispiel für das Train-Ground Integration-Konzept, das die Gesamteffizienz über alle Disziplinen und den gesamten Lebenszyklus von Fahrzeug, Straße, Station und Depot hinweg steigert.

CRRC wird auf der Veranstaltung seine Digital Life-Cycle System Solution (DLS) detailliert vorstellen und dabei den Schwerpunkt auf die Nutzererfahrung und die unterschiedlichen Bedürfnisse des globalen Schienenverkehrsmarktes legen. Die flexible Lösung eignet sich für unterschiedliche Stadtgrößen und Bevölkerungszahlen durch maßgeschneiderte Systemdesigns, die verschiedene Geschäftsmodelle wie PPP (öffentlich-private Partnerschaft), Systemintegration und elektromechanische schlüsselfertige Projekte unterstützen.

Weitere Informationen über CRRC auf der Messe finden Sie unter https://www.crrcgc.cc/en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510774/CRRC_Unveil_Passenger_Freight_Rail_Transit_Full_Life_Cycle_System_Solutions.jpg