Sur la voie d'un avenir à faible teneur en carbone : CRRC dévoilera des solutions de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et des solutions de systèmes pour l'ensemble du cycle de vie à l'occasion d'InnoTrans 2024

BERLIN, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sous le thème Sur la voie d'un avenir à faible teneur en carbone, CRRC Corporation Limited ("CRRC", SHA : 601766) présentera sa gamme d'offres de transport de passagers et de marchandises, ainsi que des solutions de systèmes pour l'ensemble du cycle de vie, à l'occasion du salon InnoTrans 2024 à Berlin, en Allemagne. Deux trains innovants, écologiques et intelligents seront présentés en première mondiale sur le stand 210, dans le hall 4.2 : le CINOVA H 2 New Energy Intelligent Intercity Train et l'Autonomous Rail Rapid Transit (ART) 2.0.

CRRC to Unveil Passenger and Freight Rail Transit and Full Life-Cycle System Solutions at InnoTrans 2024.

Des solutions vertes et intelligentes pour le transport de passagers

CRRC présentera ses solutions de transport de passagers intelligentes et respectueuses de l'environnement, notamment l'automotrice intelligente, l'automotrice interurbaine/régionale, le transport ferroviaire urbain intelligent et le transport de passagers à énergie nouvelle. Ces offres répondent à tous les niveaux de vitesse et à tous les scénarios d'application, envisageant un avenir du transport de passagers plus rapide, plus écologique, plus intelligent et plus économique.

L'exposition présentera des produits phares qui redéfinissent la mobilité des passagers, notamment l'automotrice intelligente à grande vitesse pouvant atteindre les 350 km/h, la nouvelle automotrice intelligente interurbaine/régionale CINOVA 2.0, le train régional intelligent entièrement automatique à hydrogène pouvant atteindre les 160 km/h et le train autonome ART (Autonomous Rail Rapid Transit).

Des solutions diversifiées pour le transport de marchandises

CRRC présente une large gamme de solutions robustes, rapides et respectueuses de l'environnement lors de l'événement. Pour répondre à la demande croissante de capacité de fret, CRRC prévoit de dévoiler plusieurs nouveaux produits, notamment la locomotive électrique de fret à 24 essieux et le wagon à minerai offrant 45 tonnes de charge par essieu. L'automotrice pour le transport de marchandises à grande vitesse (jusqu'à 350 km/h), la plus rapide et la plus spacieuse de l'industrie, sera au centre de l'attention. Conformément à la tendance mondiale en faveur des transports écologiques, CRRC lancera ses locomotives à énergie nouvelle en série, notamment la locomotive hybride diesel-batterie, la locomotive à batterie de puissance et la locomotive hybride hydrogène-batterie, avec des niveaux de puissance allant de 1000 à 2000 kW. Les solutions diversifiées offrent plus de choix à l'industrie mondiale du fret ferroviaire.

Des solutions de systèmes pour l'ensemble du cycle de vie

CRRC présentera son expertise au-delà des seules unités de train avec le système électromécanique intégré train-sol (TIES), qui change la donne en se concentrant sur le véhicule et en intégrant tous les scénarios d'exploitation connexes. Le système reconstruit, intègre et optimise le système électromécanique pour l'alimentation électrique, la signalisation, la voie, le dépôt et les scénarios de service aux passagers. Il illustre le concept d'intégration train-sol, qui permet de réaliser des gains d'efficacité globaux dans toutes les disciplines et tout au long du cycle de vie véhicule-route-station-dépôt.

Se concentrant sur l'expérience de l'utilisateur et les divers besoins du marché mondial du transport ferroviaire, CRRC fera une présentation détaillée de sa solution de système de cycle de vie numérique (DLS) lors de l'événement. Cette solution flexible s'adapte à des villes de tailles et de populations différentes grâce à des conceptions de systèmes sur mesure qui prennent en charge divers modèles commerciaux tels que les PPP (partenariats public-privé), l'intégration de systèmes et les projets électromécaniques clés en main.

Pour plus d'informations sur CRRC au salon, veuillez consulter https://www.crrcgc.cc/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2510774/CRRC_Unveil_Passenger_Freight_Rail_Transit_Full_Life_Cycle_System_Solutions.jpg