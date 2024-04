Nomeado novo presidente para a Nitto Denko Avecia Inc.

MILFORD, Massachusetts, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Nitto Denko Avecia Inc. e a Nitto Denko Avecia Pharma Services (Nitto Avecia), líder global em desenvolvimento e fabricação sob contrato de oligonucleotídeos para o mercado terapêutico, anunciaram hoje que Tammy Cooper será nomeada presidente da Nitto Avecia a partir de 21 de junho de 2024. Atualmente, a Sra. Cooper é vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios e Gestão de Projetos da Nitto Avecia. Como presidente, ela se reportará a Yoshihiko Terada, que será nomeado presidente-executivo da Nitto Avecia. Eles sucederão o atual presidente da empresa, Seiji Fujioka, que continuará a atuar como presidente durante o período de transição. Após 21 de junho de 2024, o Sr. Fujioka continuará como vice-presidente executivo corporativo da Nitto Denko Corporation (Nitto Denko), liderando a região do sul da Ásia da Nitto Denko, incluindo a Índia e a Oceania.

O Sr. Terada está na Nitto Denko há nove anos e atuou como chefe de Gabinete na Nitto Avecia e vice-presidente Corporativo da Nitto Denko. Antes de ingressar na Nitto Denko, o Sr. Terada tinha uma experiência significativa tanto na indústria farmacêutica quanto na consultoria de gestão.

A Sra. Cooper possui uma vasta experiência no setor farmacêutico, iniciando sua carreira como Química de Formulação de Manufatura para moléculas pequenas. Ela ingressou na Nitto Avecia há 19 anos e ocupou cargos com crescente responsabilidade em marketing, desenvolvimento de negócios e gestão de projetos. Mais recentemente, ela atuou como Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e desempenhou um papel crucial na equipe de liderança da Nitto Avecia durante o período mais recente de crescimento acelerado da empresa.

A Sra. Cooper declara: "É uma grande honra para mim servir como a primeira presidente mulher da Nitto Avecia. Estou inspirada pelas possibilidades ilimitadas à frente para nossa empresa e pela dedicação, resiliência e comprometimento de nossos funcionários. Por meio de nossa cultura de inovação, continuaremos a elevar o desenvolvimento e a fabricação de oligonucleotídeos a novos patamares de sucesso."

O Sr. Terada afirma: "Há uma perspectiva extremamente positiva para o mercado de oligonucleotídeos, com grandes oportunidades para a Nitto Avecia e para a Nitto Avecia Pharma Services de fazer parcerias com nossos clientes em produtos farmacêuticos que mudam e salvam vidas. Estou ansioso para continuar a trabalhar com essa equipe excepcional enquanto contribuímos com os pacientes e com o mercado de oligonucleotídeos".

O Sr. Terada e a Sra. Cooper trabalharão na sede da Nitto Avecia em Milford, Massachusetts.

SOBRE A NITTO DENKO AVECIA INC.

A Nitto Denko Avecia Inc. é uma líder reconhecida em serviços de desenvolvimento e fabricação de terapias de oligonucleotídeos com instalações em Milford, Massachusetts, e Cincinnati, Ohio, e com a Nitto Avecia Pharma Services em Irvine, CA, que cobrem necessidades pré-clínicas e comerciais. A empresa fabricou mais de 1.200 sequências de oligonucleotídeos e desenvolveu um extenso portfólio de fase final, sendo a primeira Organização de Desenvolvimento e Fabricação sob Contrato (CDMO) a oferecer uma solução abrangente e completa de oligonucleotídeos. Mais informações: www.Avecia.com.

SOBRE A NITTO DENKO CORPORATION

Fundada em 1918, a Nitto é a principal fabricante de materiais do Japão, oferecendo mais de 13.500 produtos industriais diversificados para mais de 70 áreas de negócios, como eletrônica, automóveis, ecologia e ciências da vida. A Nitto Denko tem o compromisso de inovar de forma orientada para o cliente. Sob o slogan da marca "Inovação para os clientes", a Nitto Denko "tem como objetivo se tornar uma empresa ESG essencial que continuamente traz surpresa e inspiração". Mais Informações: www.Nitto.com

Para informações adicionais, entre em contato com:

Keri Dufault, diretora sênior de Desenvolvimento de Negócios e Marketing, Nitto Denko Avecia Inc. [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2398216/4672922/MAV_Logo_copy__002_Logo.jpg

FONTE Nitto Denko Avecia Inc.