Neue Präsidentin für Nitto Denko Avecia Inc. ernannt.

MILFORD, Massachusetts, 27. April 2024 /PRNewswire/ -- Nitto Denko Avecia Inc. und Nitto Denko Avecia Pharma Services (Nitto Avecia), ein weltweit führendes Unternehmen in der Auftragsentwicklung und -herstellung von Oligonukleotiden für den therapeutischen Markt, gaben heute bekannt, dass Tammy Cooper mit Wirkung vom 21. Juni 2024 zur Präsidentin von Nitto Avecia ernannt wird. Derzeit ist Frau Cooper Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung und Projektmanagement bei Nitto Avecia. Als Präsidentin wird sie an Yoshihiko Terada berichten, der zum Vorstandsvorsitzenden von Nitto Avecia ernannt wird. Sie werden die Nachfolge des derzeitigen Präsidenten des Unternehmens, Seiji Fujioka, antreten, der während der Übergangszeit weiterhin als Präsident fungieren wird. Nach dem 21. Juni 2024 wird Herr Fujioka weiterhin als Corporate Executive Vice President der Nitto Denko Corporation (Nitto Denko) tätig sein und die südasiatische Region von Nitto Denko einschließlich Indien und Ozeanien leiten.

Herr Terada ist seit neun Jahren bei Nitto Denko und war als Stabschef bei Nitto Avecia und Konzernvizepräsident von Nitto Denko tätig. Bevor er zu Nitto Denko kam, verfügte Herr Terada über umfangreiche Erfahrungen in der Pharmaindustrie und in der Unternehmensberatung.

Frau Cooper verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im pharmazeutischen Bereich und begann ihre Karriere als Chemikerin für die Herstellung von Formulierungen für kleine Moleküle. Sie kam vor 19 Jahren zu Nitto Avecia und hat in den Bereichen Marketing, Geschäftsentwicklung und Projektmanagement immer mehr Verantwortung übernommen. Zuletzt war sie als Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung tätig und spielte während der jüngsten Phase des schnellen Wachstums des Unternehmens eine entscheidende Rolle im Führungsteam von Nitto Avecia.

Frau Cooper erklärt: „Ich fühle mich zutiefst geehrt, die erste weibliche Präsidentin von Nitto Avecia zu sein. Ich bin begeistert von den grenzenlosen Möglichkeiten, die unserem Unternehmen bevorstehen, und von der Hingabe, der Widerstandsfähigkeit und dem Engagement unserer Mitarbeiter. Durch unsere Innovationskultur werden wir die Entwicklung und Herstellung von Oligonukleotiden zu neuen Höhen des Erfolgs führen.

Herr Terada erklärt: „Die Aussichten für den Oligonukleotidmarkt sind äußerst positiv und bieten Nitto Avecia und Nitto Avecia Pharma Services großartige Möglichkeiten, mit unseren Kunden an lebensverändernden und lebensrettenden Arzneimitteln zu arbeiten. Ich freue mich darauf, weiterhin mit diesem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten und einen Beitrag für Patienten und den Oligonukleotidmarkt zu leisten."

Herr Terada und Frau Cooper werden in der Zentrale von Nitto Avecia in Milford, MA, tätig sein.

INFORMATIONEN ZU NITTO DENKO AVECIA INC.

Nitto Denko Avecia Inc. ist ein anerkannter Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von Oligonukleotid-Therapeutika mit Einrichtungen in Milford, MA, und Cincinnati, OH, sowie mit Nitto Avecia Pharma Services in Irvine, CA, die präklinische bis kommerzielle Anforderungen abdecken. Das Unternehmen hat mehr als 1.200 Oligonukleotidsequenzen hergestellt und ein umfangreiches Spätphasenportfolio entwickelt und ist das erste CDMO, das eine umfassende End-to-End-Oligonukleotidlösung anbietet. Weitere Informationen: www.Avecia.com.

INFORMATIONEN ZU NITTO DENKO CORPORATION

Nitto wurde 1918 gegründet und ist Japans führender Materialhersteller, der über 13.500 diversifizierte Industrieprodukte für mehr als 70 Geschäftsbereiche wie Elektronik, Automobile, Ökologie und Biowissenschaften anbietet. Nitto Denko hat sich zu kundenorientierter Innovation verpflichtet. Unter dem Markenslogan „Innovation for Customers" strebt Nitto Denko danach, „ein unverzichtbares Top ESG-Unternehmen zu werden, das immer wieder für Erstaunen und Inspiration sorgt." Weitere Informationen: www.Nitto.com

