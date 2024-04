Nitto Denko Avecia Inc. accueille une nouvelle présidente

MILFORD, Massachusetts, 27 avril 2024 /PRNewswire/ -- Nitto Denko Avecia Inc. et Nitto Denko Avecia Pharma Services (Nitto Avecia), leader mondial dans le développement et la fabrication d'oligonucléotides pour le marché thérapeutique, ont annoncé aujourd'hui que Tammy Cooper sera nommée présidente de Nitto Avecia à compter du 21 juin 2024. Mme Cooper est actuellement vice-présidente du développement des affaires et de la gestion des projets pour Nitto Avecia. En tant que présidente, elle rendra compte à Yoshihiko Terada, qui sera nommé président exécutif de Nitto Avecia. Ils succéderont à l'actuel président de la société, Seiji Fujioka, qui restera président pendant la période de transition. Après le 21 juin 2024, M. Fujioka restera vice-président exécutif de Nitto Denko Corporation (Nitto Denko) et dirigera la région Asie du Sud de Nitto Denko, y compris l'Inde et l'Océanie.

M. Terada travaille pour Nitto Denko depuis neuf ans et a occupé les fonctions de responsable du personnel de Nitto Avecia et de vice-président de Nitto Denko. Avant de rejoindre Nitto Denko, M. Terada a acquis une grande expérience dans l'industrie pharmaceutique et le conseil en gestion.

Mme Cooper possède une vaste expérience dans le domaine pharmaceutique, ayant commencé sa carrière en tant que chimiste de formulation pour la fabrication de petites molécules. Elle a rejoint Nitto Avecia il y a 19 ans et a occupé des postes à responsabilité croissante dans les domaines du marketing, du développement commercial et de la gestion de projets. Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente du développement commercial et a joué un rôle essentiel au sein de l'équipe dirigeante de Nitto Avecia pendant la dernière période de croissance rapide de l'entreprise.

Mme Cooper a déclaré : « Je suis très honorée d'être la première femme présidente de Nitto Avecia. Je suis inspirée par les possibilités illimitées qui s'offrent à notre entreprise et par le dévouement, la résilience et l'engagement de nos employés. Grâce à notre culture de l'innovation, nous continuerons à porter le développement et la fabrication d'oligonucléotides vers de nouveaux sommets de réussite. »

M. Terada a ajouté : « Les perspectives du marché des oligonucléotides sont extrêmement positives et offrent à Nitto Avecia et à Nitto Avecia Pharma Services de grandes possibilités de partenariat avec nos clients sur des produits pharmaceutiques qui changent et sauvent des vies. Je suis impatient de continuer à travailler avec cette équipe exceptionnelle pour contribuer au bien-être des patients et au marché des oligonucléotides. »

M. Terada et Mme Cooper seront basés au siège social de Nitto Avecia à Milford, dans le Massachusetts.

À PROPOS DE NITTO DENKO AVECIA INC.

Nitto Denko Avecia Inc. est un leader reconnu dans les services de développement et de fabrication d'oligonucléotides thérapeutiques avec des installations à Milford, Massachussets et Cincinnati, Ohio, et avec Nitto Avecia Pharma Services à Irvine, Californie, qui couvrent les besoins précliniques à commerciaux. La société a fabriqué plus de 1 200 séquences d'oligonucléotides et développé un vaste portefeuille de produits en phase tardive. Elle est la première CDMO à proposer une solution complète d'oligonucléotides de bout en bout. Pour en savoir plus : www.Avecia.com .

À PROPOS DE NITTO DENKO CORPORATION

Fondé en 1918, Nitto est le premier fabricant de matériaux du Japon, qui propose plus de 13 500 produits industriels diversifiés dans plus de 70 domaines d'activité tels que l'électronique, l'automobile, l'écologie et les sciences de la vie. Nitto Denko s'engage à innover en s'orientant vers le client. Avec pour slogan « L'innovation au service des clients », Nitto Denko « vise à devenir une entreprise ESG de premier plan qui ne cesse d'étonner et d'inspirer ». Pour en savoir plus : www.Nitto.com

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Keri Dufault, directrice principale, développement des affaires et marketing, Nitto Denko Avecia Inc. [email protected]