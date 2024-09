Nova arquitetura multinó da Supermicro com resfriamento a líquido e densidade máxima de desempenho, criada especificamente para HPC em escala

Os novos sistemas FlexTwin™ prontos para escala de rack oferecem densidade de computação sem precedentes em um fator de forma de vários nós, com CPUs duplas DLC de até 500 W cada por nó, acesso ao nó frontal e rede otimizada

SAN JOSE, Califórnia, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções totais de TI para IA/ML, HPC, nuvem, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando a nova família de sistemas FlexTwin, que foi projetada para atender às necessidades de cientistas, pesquisadores, governos e empresas que realizam as tarefas de computação mais complexas e exigentes do mundo. Com suporte flexível para as mais recentes tecnologias de CPU, memória, armazenamento, energia e resfriamento, o FlexTwin foi desenvolvido especificamente para suportar cargas de trabalho de HPC exigentes, incluindo serviços financeiros, pesquisa científica e modelagem complexa. Esses sistemas têm custo otimizado para desempenho por dólar e podem ser personalizados para atender a aplicativos específicos de HPC e requisitos do cliente, graças ao design modular Building Block Solutions® da Supermicro.

FlexTwin

"Os servidores FlexTwin da Supermicro estabelecem um novo padrão de densidade de desempenho para implementações em escala de rack com até 96 nós de computação de processador duplo em um rack padrão de 48U", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Na Supermicro, somos capazes de oferecer uma solução completa e integrada que inclui servidores, racks, redes, componentes de refrigeração líquida e torres de resfriamento a líquido, acelerando o tempo de implantação e resultando em maior qualidade e confiabilidade em toda a infraestrutura, permitindo aos clientes obter resultados mais rapidamente". Até 90% do calor gerado pelo servidor é removido com a solução de resfriamento líquido, economizando quantidades significativas de energia e permitindo um desempenho de computação mais elevado".

Para obter mais informações sobre os sistemas FlexTwin, acesse aqui.

Esse novo design de vários nós incorpora a arquitetura modular de economia de recursos da Supermicro, que usa fontes de alimentação compartilhadas e DLC de componentes críticos para reduzir o uso de matérias-primas, maximizar a eficiência energética e diminuir o PUE (Power Usage Effectiveness) do data center. A nova arquitetura FlexTwin inclui uma série de tecnologias novas e padrão do setor que não apenas melhoram o desempenho, mas também aumentam a flexibilidade da carga de trabalho e a capacidade de manutenção para data centers de grande escala.

Suporte para a última geração de CPUs de alta frequência de até 500 W com DLC, permitindo densidades de computação inatingíveis com o resfriamento a ar tradicional do data center

Suporte a CPUs de vários fornecedores com até 12 canais de memória por CPU

Nós de computação hot-swap acessíveis pela frente, portas de E/S e compartimentos de unidade opcionais para melhorar a facilidade de manutenção e simplificar a manutenção a partir do corredor frio

Confiabilidade aprimorada com fontes de alimentação redundantes e bombas de resfriamento a líquido com troca a quente para minimizar o tempo de inatividade

Soluções otimizadas de nível total de rack para implementações de resfriamento líquido em fileiras e em racks

Para dar suporte à implementação da arquitetura FlexTwin em escala, a Supermicro oferece serviços de integração em escala de rack para projetar, construir, validar e fornecer soluções completas de qualquer tamanho, graças a uma capacidade de fabricação global líder do setor de até 5.000 racks por mês (incluindo 1.350 racks refrigerados a líquido), extensas instalações de integração e teste em escala de rack e um conjunto abrangente de soluções de software de gerenciamento.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e de telecomunicações / borda 5G. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência em design de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção seja ainda maior, ao possibilitar inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar-condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2509321/13_PR_Image_2024_09_FlexTwin_R03_1080x1080px.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.