Supermicro's nieuwe multi-node vloeistofgekoelde architectuur biedt maximale prestatiedichtheid en is speciaal gemaakt voor HPC op schaal

SAN JOSE, Californië, 20 september 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, presenteert de gloednieuwe FlexTwin-familie van systemen met een ontwerp om te voldoen aan de behoeften van wetenschappers, onderzoekers, overheden en ondernemingen die 's werelds meest complexe en veeleisende computertaken uitvoeren. FlexTwin biedt flexibele ondersteuning voor de nieuwste CPU-, geheugen-, opslag-, stroom- en koeltechnologieën en is speciaal gebouwd om veeleisende HPC-werklasten te ondersteunen, waaronder financiële diensten, wetenschappelijk onderzoek en complexe modellering. Deze systemen zijn kostengeoptimaliseerd voor prestaties per dollar. Dankzij het modulaire Building Block Solutions®-ontwerp van Supermicro kunnen ze worden aangepast aan specifieke HPC-toepassingen en klantvereisten.

"De FlexTwin-servers van Supermicro stellen een nieuwe norm voor prestatiedichtheid voor rack-schaal implementaties met tot 96 dual processor nodes voor rekenkracht in een standaard 48U rack," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Bij Supermicro kunnen we een complete one-stop oplossing bieden die servers, racks, netwerken, vloeistofkoelingscomponenten en vloeistofkoeltorens omvat. Dit versnelt de implementatietijd en verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gehele infrastructuur, zodat klanten sneller resultaten kunnen boeken. De vloeistofkoeling neemt tot 90% van de door de server gegenereerde warmte weg, waardoor grote hoeveelheden energie worden bespaard en een grotere rekenkracht mogelijk is."

Dit nieuwe multi-node ontwerp bevat Supermicro's modulaire Resource Saving Architecture die gebruik maakt van gedeelde voedingen en DLC van kritieke componenten om het gebruik van grondstoffen te verminderen, de energie-efficiëntie te maximaliseren en de stroomverbruikeffectiviteit (PUE) van datacenters te verlagen. De nieuwe FlexTwin-architectuur bevat een reeks nieuwe en industriestandaard technologieën die niet alleen de prestaties verbeteren, maar ook de werklastflexibiliteit en bruikbaarheid voor grootschalige datacenters vergroten.

Ondersteuning voor de nieuwste generatie hoogfrequente CPU's tot 500 W met DLC en dichtheden voor rekenkracht die met traditionele datacenter luchtkoeling niet kunnen worden bereikt

Multi-vendor CPU-ondersteuning met maximaal 12 geheugenkanalen per CPU

Aan de voorzijde toegankelijke hot-swap nodes voor rekenkracht, I/O-poorten en optionele schijfnissen om het onderhoudsgemak te verbeteren en te vergemakkelijken vanuit het koude gangpad

voorzijde toegankelijke hot-swap nodes voor rekenkracht, I/O-poorten en optionele schijfnissen om het onderhoudsgemak te verbeteren en te vergemakkelijken vanuit het koude gangpad Verbeterde betrouwbaarheid met redundante voedingen en hot-swappable vloeistofkoelpompen om uitvaltijd te minimaliseren

Geoptimaliseerde totaaloplossingen op rackniveau voor in-row en in-rack vloeistofkoelinstallaties

Om de inzet van de FlexTwin-architectuur op schaal te ondersteunen, biedt Supermicro rack-scale integratieservices voor het ontwerpen, bouwen, valideren en leveren van complete oplossingen van elke omvang, dankzij een toonaangevende wereldwijde productiecapaciteit van maximaal 5.000 racks per maand (inclusief 1.350 vloeistofgekoelde racks), uitgebreide rack-scale integratie- en testfaciliteiten en een complete suite van softwarebeheerpplossingen.

