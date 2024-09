Supermicro का नया मल्टी-नोड लिक्विड कूल्ड आर्किटेक्चर अधिकतम प्रदर्शन घनत्व के साथ बड़े पैमाने पर एचपीसी के लिए बनाया गया है

नया रैक-स्केल रेडी FlexTwin™ सिस्टम मल्टी-नोड फॉर्म फैक्टर में अभूतपूर्व कंप्यूट-डेंसिटी प्रदान करता है, जिसमें प्रत्येक नोड पर 500W तक के DLC दोहरे CPU, फ्रंट नोड एक्सेस और ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्किंग शामिल हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 21 सितंबर, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc (NASDAQ: SMCI) AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, FlexTwin प्रणालियों के बिल्कुल नए परिवार की घोषणा कर रहा है, जिसे दुनिया के सबसे जटिल और मांग वाले कंप्यूटिंग कार्यों को करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, सरकारों और उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नवीनतम सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, पॉवर और कूलिंग प्रौद्योगिकियों के लिए लचीले समर्थन की विशेषता के साथ, FlexTwin को वित्तीय सेवाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल मॉडलिंग सहित मांग वाले एचपीसी कार्यभार का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। ये प्रणालियां प्रति डॉलर प्रदर्शन के लिए लागत-अनुकूलित हैं और इन्हें Supermicro के मॉड्यूलर Building Block Solutions® डिजाइन की बदौलत विशिष्ट एचपीसी अनुप्रयोगों और ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।

FlexTwin

Supermicro के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स लियांग ने कहा, "सुपरमाइक्रो के FlexTwin सर्वर ने मानक 48U रैक में 96 दोहरे प्रोसेसर कंप्यूट नोड्स के साथ रैक-स्केल परिनियोजन के लिए प्रदर्शन घनत्व का एक नया मानक स्थापित किया है।" "Supermicro में, हम संपूर्ण वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने में सक्षम हैं, जिसमें सर्वर, रैक, नेटवर्किंग, लिक्विड कूलिंग घटक और लिक्विड कूलिंग टावर शामिल हैं, जिससे तैनाती का समय कम हो जाता है और परिणामस्वरूप संपूर्ण अवसंरचना में उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता प्राप्त होती है, जिससे ग्राहकों को परिणाम तेजी से प्राप्त होते हैं। सर्वर द्वारा उत्पन्न 90% तक गर्मी को लिक्विड कूलिंग समाधान द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा की बचत होती है तथा उच्च कम्प्यूट प्रदर्शन संभव होता है।"

FlexTwin सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां जाएँ.

इस नए मल्टी-नोड डिजाइन में Supermicro की मॉड्यूलर रिसोर्स सेविंग आर्किटेक्चर को शामिल किया गया है, जो कच्चे माल के उपयोग को कम करने, बिजली दक्षता को अधिकतम करने और डेटा सेंटर पीयूई (पावर यूसेज इफेक्टिवनेस) को कम करने के लिए साझा बिजली आपूर्ति और महत्वपूर्ण घटकों के डीएलसी का उपयोग करता है। नए FlexTwin आर्किटेक्चर में कई नई और उद्योग मानक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो न केवल प्रदर्शन में सुधार करती हैं, बल्कि बड़े पैमाने के डेटा केंद्रों के लिए कार्यभार लचीलापन और सेवाक्षमता भी बढ़ाती हैं।

500W तक के उच्च आवृत्ति वाले CPU की नवीनतम पीढ़ी के लिए समर्थन, DLC के साथ पारंपरिक डेटा सेंटर एयर कूलिंग के साथ अप्राप्य कंप्यूट घनत्व को सक्षम करना

प्रति CPU 12 मेमोरी चैनल तक के साथ बहु-विक्रेता CPU समर्थन

फ्रंट-एक्सेसेबल हॉट-स्वैप कंप्यूट नोड्स, I/O पोर्ट्स, और वैकल्पिक ड्राइव बेज़ सेवाक्षमता को बढ़ाने और कोल्ड आइल से रखरखाव को सरल बनाने के लिए

डाउनटाइम को न्यूनतम करने के लिए अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति और हॉट-स्वैपेबल लिक्विड कूलिंग पंप के साथ बढ़ी हुई विश्वसनीयता

इन-रो और इन-रैक लिक्विड कूल परिनियोजन के लिए अनुकूलित कुल रैक स्तर समाधान

FlexTwin आर्किटेक्चर को बड़े पैमाने पर लागू करने में सहायता करने के लिए, Supermicro किसी भी आकार के सम्पूर्ण समाधानों को डिजाइन करने, निर्माण करने, सत्यापित करने और वितरित करने के लिए रैक-स्केल एकीकरण सेवाएं प्रदान करता है, जिसका श्रेय उद्योग में अग्रणी 5,000 रैक प्रति माह (1,350 लिक्विड कूल्ड रैक सहित) की वैश्विक विनिर्माण क्षमता, व्यापक रैक-स्केल एकीकरण और परीक्षण सुविधाओं तथा प्रबंधन सॉफ्टवेयर समाधानों के व्यापक समूह को जाता है।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। बाजार में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए, Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और भी अधिक समर्थ बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, Storage, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करते हैं।

