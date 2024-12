Nova série Higer V, tendência líder do setor de ônibus

SUZHOU, China, 25 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em novembro de 2024, os ônibus da nova série Higer V foram oficialmente lançados nas Filipinas. Esta remessa de ônibus elétricos foi a primeira de uma série de veículos de energia renovável introduzidos no país e colocados em operação comercial. E isso gerou grande tração e intensos debates entre o governo local, a mídia e a população das Filipinas.

Os produtos da nova série Higer V foram lançados globalmente em março de 2024 e, em seguida, fizeram uma estreia impressionante na Conferência Global de Parceiros da Higer. Os produtos da nova série V, com um design inovador e uma nova plataforma, têm como objetivo criar novos modelos clássicos com alta qualidade, segurança e inteligência.

Em 3 anos, mais de mil pessoas participaram do processo de P&D, com um investimento único superior a 100 milhões de yuans na pesquisa e desenvolvimento, fabricação de importantes componentes, equipamentos, ferramentais, moldes, ferramentas de inspeção e validação de componentes e veículos. Esse esforço resultou em uma inovação abrangente, com melhorias significativas na qualidade e confiabilidade do produto, conveniência na manutenção e na experiência do cliente. Com comprimentos que variam de 8 a 13 metros, esses ônibus são movidos a combustíveis fósseis, eletricidade, hidrogênio, entre outros, e são facilmente adaptáveis ao mercado de transporte turístico, transporte público urbano, entre outros. O volume do compartimento de bagagens é 21,6% maior do que o de produtos semelhantes, o espaço para os assentos é 50 mm mais amplo e o corredor central é 30 mm mais largo. A taxa de universalidade dos componentes foi significativamente aprimorada pelo conceito de design baseado em plataforma, modularidade e universalidade, resultando em uma redução de 58% no número de tipos de componentes.

Vale ressaltar que a Higer está comprometida em criar uma experiência tecnológica, redefinindo a arquitetura eletrônica e elétrica centralizada no domínio. Além disso, a Higer lançou a primeira cabine inteligente de produção em massa da indústria. Isso ajudará os motoristas a manter o foco na direção. O novo modelo oferece uma interface de controle por smartphone, permitindo que motoristas e guias turísticos controlem iluminação, multimídia, ar-condicionado, entre outros, através de um aplicativo. Além disso, a cabine inteligente pode ser personalizada de acordo com as necessidades operacionais da empresa de transporte, permitindo o gerenciamento inteligente de rotas, recarga inteligente, manutenção preditiva, interação por IA e interação homem-máquina.

Até agora, os ônibus da nova série Higer V já receberam pedidos de mais de 20 países, como Itália, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Argélia, entre outros, demonstrando uma crescente popularidade no mercado internacional.

A nova série Higer V está comprometida em oferecer aos clientes novos "modelos clássicos" com qualidade superior, maior eficiência, promovendo o desenvolvimento sustentável e explorando ainda mais possibilidades.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587251/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587253/2.jpg

FONTE HIGER