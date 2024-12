Neue Higer V-Serie, neuer Trend bei führenden Bussen

SUZHOU, China, 25. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Im November 2024 wurden Higer-Busse der neuen V-Serie offiziell auf den Philippinen eingeführt. Diese Elektrobusse war die erste Charge von Bussen mit neuer Energie, die auf den Philippinen eingeführt und in Betrieb genommen wurde. Und sie haben die Aufmerksamkeit der philippinischen Regierung, der Medien und der Bevölkerung auf sich gezogen und heftige Diskussionen ausgelöst.

1 2

Die Produkte der neuen V-Serie von Higer wurden im März 2024 weltweit auf den Markt gebracht und feierten dann auf der Higer Global Partners Conference eine beeindruckende Premiere. Die Produkte der neuen V-Serie mit einer neuen Form und einer neuen Plattform stehen für die Schaffung neuer klassischer Modelle mit hoher Qualität, hoher Sicherheit und hoher Intelligenz.

In den letzten drei Jahren nahmen mehr als 1000 Menschen am F&E-Prozess teil, es wurde eine einmalige Investition von mehr als 100 Millionen Yuan in die F&E und die Herstellung von Schlüsselkomponenten, Ausrüstung, Werkzeugen, Formen, Prüfwerkzeugen, die Verifizierung von Komponenten und Fahrzeugen getätigt, wodurch umfassende Innovationen erzielt wurden und eine deutliche Verbesserung der Produktqualität und -zuverlässigkeit, der Wartungsfreundlichkeit und des Kundenerlebnisses erreicht wurde. Mit einer Länge von 8 bis 13 Metern können sie mit fossilen Brennstoffen, Elektrizität, Wasserstoff usw. angetrieben werden und lassen sich leicht an den Markt für touristische Transporte, den öffentlichen Nahverkehr usw. anpassen. Das Kofferraumvolumen ist um 21,6 % größer als bei vergleichbaren Produkten, der Sitzplatz ist 50 mm größer und der Mittelgang ist 30 mm breiter. Die Gesamtkomponenten-Universalitätsrate wurde durch das Plattform-, Modul- und Universalitätskonzept erheblich verbessert und die Anzahl der Komponententypen um 58 % reduziert.

Es ist erwähnenswert, dass Higer sich der Schaffung eines technologischen Erlebnisses verschrieben hat, indem es die domänenzentrierte elektronische und elektrische Architektur neu definiert hat, und Higer brachte die erste in Serie produzierte intelligente Kabine der Branche auf den Markt. So kann sich der Fahrer besser auf das Fahren konzentrieren. Das neue Modell verfügt über eine Steuerungsschnittstelle für Mobiltelefone, sodass Fahrer und Reiseleiter Beleuchtung, Multimedia, Klimaanlage usw. über eine App steuern können. Darüber hinaus kann die intelligente Kabine an die betrieblichen Anforderungen des Transportunternehmens angepasst werden, wodurch eine intelligente Disposition, intelligente Aufladung, intelligente Wartung, KI-Interaktion und Mensch-Computer-Interaktion ermöglicht werden.

Bislang haben die neuen Reisebusse der Serie V von Higer bereits Aufträge aus mehr als 20 Ländern wie Italien, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Algerien usw. erhalten, was auf eine schnell wachsende Beliebtheit auf dem internationalen Markt hinweist.

Die neue V-Serie von Higer hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden neue „klassische Modelle" mit besserer Qualität und höherer Effizienz zu bieten, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und mehr Möglichkeiten zu erkunden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587251/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587253/2.jpg