蘇州金龍海格新V系產品 引領客車領域新趨勢

蘇州2024年12月25日 /美通社/ -- 2024年11月，蘇州金龍海格新V系純電客車在菲律賓正式上市，這批電動客車是菲律賓引進並投入商業運營的首批新能源客車，引起了菲律賓當地政府、媒體和民眾的廣泛關注和熱烈討論。除了此次交付的新V系純電大巴外，VictoryLiner購買的32台海格12米新V系柴油大巴也已成功投入運營，進一步展現了海格客車在菲律賓市場的強大影響力和廣泛認可度。

海格新V系產品於2024年3月全球發佈，並在海格全球合作夥伴大會上驚艷亮相。全新造型、全新平台亮相的海格新V系產品，以行業首創全系標配智能座艙，打造客車行業新質生產力標桿產品，創造新經典！