蘇州金龍海格新V系產品 引領客車領域新趨勢

新聞提供者HIGER
25 12月, 2024, 11:15 CST
蘇州2024年12月25日 /美通社/ -- 2024年11月，蘇州金龍海格新V系純電客車在菲律賓正式上市，這批電動客車是菲律賓引進並投入商業運營的首批新能源客車，引起了菲律賓當地政府、媒體和民眾的廣泛關注和熱烈討論。除了此次交付的新V系純電大巴外，VictoryLiner購買的32台海格12米新V系柴油大巴也已成功投入運營，進一步展現了海格客車在菲律賓市場的強大影響力和廣泛認可度。
海格新V系產品於2024年3月全球發佈，並在海格全球合作夥伴大會上驚艷亮相。全新造型、全新平台亮相的海格新V系產品，以行業首創全系標配智能座艙，打造客車行業新質生產力標桿產品，創造新經典！
新V系客車是蘇州金龍耗時3年、超1000名員工投入研發的全新車型，關鍵零部件、設備、工裝、模具、檢具、部件驗證及整車研發製造實現全面創新，產品質量可靠性、維護便捷性和客戶體驗大幅提升。新V系覆蓋8-13米，全新平台兼容傳統燃料與新能源，覆蓋旅遊、客運、團體等各細分場景車型。行李艙比同類產品增加21.6%，乘坐空間加大50mm，中間過道加寬30mm。創新應用平台化定義和系統模塊化、零部件通用化、技術標準化，可靠性更高，產品更新週期更快，整體零部件通用化率大幅提升，零部件種類減少58%。
值得一提的是，海格客車致力於打造科技體驗，重新定義領域中心化電子電氣架構，並推出行業首款量產智能座艙，助力駕駛員專心駕駛。新車型提供手機操控界面，駕駛員、導遊可通過手機定制小程序操控燈光、多媒體、空調等，提高與乘客娛樂互動體驗。此外，智能座艙可根據運輸公司運營需求進行定制，實現智能調度、智能充電、智能維保、AI交互、人機交互等。
目前，海格新V系列客車已獲得20多個國家的訂單，如意大利、卡塔爾、阿聯酋、沙特、阿爾及利亞等，國際市場熱度快速上升。
海格新V系列客車致力於為客戶提供更優質、更高效的全新「經典車型」，實現可持續發展，探索更多可能。
SOURCE HIGER
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