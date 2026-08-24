Novo estudo global da IKEA: Quase 4 em cada 10 pessoas estão realizando um "protesto silencioso" contra a bagunça doméstica.

MALMÖ, Suécia, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Em 38% das casas, alguém está silenciosamente deixando coisas de fora e esperando que outra pessoa lide com isso. (Eles não vão.) Bem-vindos ao protesto silencioso. Essa é uma das muitas conclusões do Relatório de Lojas e Organização da IKEA 2026: Encontrando significado na bagunça.

A vida em casa está ficando mais agitada e o espaço mais escasso — por isso, este ano, a IKEA está focando em ajudar as pessoas a encontrar tranquilidade, e não apenas espaço para guardar coisas.

IKEA Report - Top 10 Store and Organize Trends

O relatório entrevistou 31.488 pessoas em 31 mercados e descobriu que a desordem cria tensão real em casa. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na bancada da cozinha, o espaço mais difícil de manter livre de bagunça (24%) e o mais propenso a causar uma discussão (37%).

Um em cada dez habitantes utiliza o forno até mesmo para armazenamento, número que sobe para 21% na Coreia do Sul. Em algum lugar, alguém está prestes a ter uma surpresa muito desagradável.

Os espaços habitacionais estão ficando menores. Mas há uma clara mudança em direção à "bagunça significativa": Possuir com intenção, conservar aquilo que tem valor. Com 59% das pessoas preferindo uma casa habitada a uma minimalista, talvez o objetivo nunca tenha sido uma casa perfeita.

"As pessoas não estão mais em busca da casa perfeita. Eles querem uma casa que reflita a sua personalidade — uma casa que guarde suas histórias, suas memórias, as coisas que importam. O que guardamos diz muito sobre quem somos. Nunca foram apenas coisas materiais. Na IKEA, acreditamos que todos merecem uma casa que funcione para eles. É para isso que servem soluções inteligentes e acessíveis", afirma Licca Li, Gerente de Design de Mobiliário Doméstico e Varejo do Grupo Ingka (IKEA).

82% guardam coisas puramente por razões sentimentais, mesmo que raramente sejam usadas ou estejam fora da vista. Além disso, há os 26% que escondem lembranças de relacionamentos passados — os homens mais do que as mulheres.

68% dos lares têm uma gaveta da perdição, e o que tem dentro dela? Cabos, principalmente. 54% dos homens da geração Baby Boomer ainda os guardam para aparelhos eletrônicos que não possuem mais.

Quando há visitas a caminho, uma em cada dez pessoas admite cancelar planos com amigos porque a casa está muito bagunçada, e 34% reorganizam a bagunça antes da chegada dos convidados.

Ainda assim, 15% da população mundial considera a desordem uma forma de criatividade — número que sobe para 31% na China, mas cai para apenas 4% no Japão. Talvez o objetivo nunca tenha sido uma casa perfeita, mas sim uma casa feliz.

Para mais informações, visite IKEA Store & Organise Report 2026 e Ingka newsroom.

FONTE IKEA