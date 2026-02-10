Novo estudo global da IKEA revela que quase 1 em cada 5 pessoas janta no sofá

MALMÖ, Suécia, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Quase 1 em cada 5 pessoas janta agora no sofá, de acordo com um novo estudo global da IKEA que revela como as telas, o espaço e as mudanças de rotina estão transformando silenciosamente um dos nossos rituais mais humanos.

TOP 10 trends based on IKEA Cooking & Eating Survey

O estudo, uma das maiores pesquisas de Culinária e Alimentação já realizadas com 31.339 entrevistados em 31 mercados, descobriu que menos da metade (44%) janta em uma mesa de cozinha, enquanto 18% janta no sofá, 4% come na cama e outros 4% ficam na cozinha. No Reino Unido, quase metade (48%) agora come no sofá, enquanto 31% comem na mesa da cozinha.

A pesquisa também mostra que apenas 7% das pessoas vivem em domicílios com políticas sem dispositivos na mesa de jantar. Em contraste, 54% assistem à TV quando comem sozinhos e 40% o fazem mesmo quando comem com pessoas com quem moram. A falta de tempo continua sendo a maior barreira para cozinhar em casa durante a semana, especialmente entre as gerações mais jovens: 38% da Geração Z e 33% da Geração Y citam isso como um de seus principais desafios. As pessoas que vivem com crianças e aquelas em ambientes urbanos deritmo acelerado relatam ainda mais obstáculos, incluindo espaço limitado e equipamentos de cozinha insuficientes.

Lorena Lourido Gomez diz: "Juntas, essas descobertas revelam como a vida moderna está remodelando um dos nossos rituais mais humanos, refletindo as crescentes preocupações com a solidão e a distração digital, mesmo quando 60% dizem que a conexão através da comida é importante para eles. É claro que a comida continua sendo uma das linguagens do amor mais fortes em todas as culturas. É por isso que estamos colocando ainda mais foco em Cozinhar e Comer este ano para ajudar a reunir as pessoas em torno da comida e para projetar momentos reais e significativos na vida cotidiana."

Onde, quando e como comemos

Em todo o mundo, comer tornou-se mais fragmentado, informal e móvel. Os americanos e os húngaros também têm duas vezes mais chances de comer na cama em comparação com outras nacionalidades (9% versus 4%), e os britânicos têm quase três vezes mais chances do que a média global de não ter uma mesa de jantar.

O horário médio de jantar em todo o mundo é às 18h44. À medida que as casas diminuem, a noção tradicional de "sentar-se para comer" está sendo substituída por comportamentos mais fluidos e em movimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890900/IKEA_Survey.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2609634/5781156/IKEA_Logo.jpg

Para mais informações, acesse IKEA Cooking & Eating Report 2026 e Ingka Newsroom.

