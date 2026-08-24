全新 IKEA 全球研究發現：近四成的人正針對家裡的凌亂狀況發起「沉默抗議」

瑞典馬爾默2026年8月24日 /美通社/ -- 在 38% 的家庭中，總有人會悄悄把雜物隨手放置，希望其他人來整理。（但其他人才不會。）歡迎來到「沉默抗議」的世界。這是《IKEA 2026 年收納與整理報告》中的眾多發現之一：在凌亂中找到意義。

面對緊湊忙碌的居家生活，今年 IKEA 不只提供收納解決方案，更協助人們在有限空間中，打造能提供內心平靜的避風港。

IKEA Report - Top 10 Store and Organize Trends

該報告針對 31 個市場的 31,488 名受訪者進行調查，發現家中雜亂無章的環境，往往會轉化為心中無形的焦慮與緊繃。其中最為明顯的莫過於廚房檯面，這是最難保持整潔的空間 (24%)，也是最容易引發爭執的地方 (37%)。

每十個人中就有一人甚至會將烤箱用作儲物空間，而在南韓，這個比例更高達 21%。在某個地方，某人即將遭遇一個非常不愉快的意外。

居住空間正變得越來越小。但明顯可見一種向「有意義的混亂」轉變的趨勢：有意識地保留能帶來情緒價值的物件。既然有 59% 的人寧可選擇充滿生活氣息的房子，也不願選擇極簡風格的房子，也許「完美之家」從來就不是目標。

「人們不再追求完美的家，而是渴望一個能反映其個性的家，一個承載著自身故事、回憶，以及重要事物的家。我們所珍藏的事物，充分反映了我們的本質。那從來不只是區區物質而已。在 IKEA，我們相信每個人都應該擁有適合自己的家。這正是聰明且經濟實惠的解決方案存在的意義。」Ingka Group (IKEA) 家居用品與零售設計經理 Licca Li 表示。

82% 的人純粹出於情感因素而保留某些物品，即使這些物品鮮少使用或被收納在看不見的地方。此外，還有 26% 的人藏著過去戀情的紀念品——男性比女性更為常見。

68% 的家庭都有一個「災難抽屜」，裡面裝了什麼呢？大多是電線。54% 的嬰兒潮世代男性仍會為那些早已不再擁有的電子產品保留這些電線。

當有客人要來時，每十人中就有一人承認曾因家中太亂而取消與朋友的約會，而有 34% 的人會在客人到來前匆匆收拾雜物。

儘管如此，全球仍有 15% 的人將凌亂視為一種創造力的表現——在中國這一比例上升至 31%，但在日本只有 4%。也許，目標從來就不是完美的家，而只是幸福的家。

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SOURCE IKEA