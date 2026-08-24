Nuevo estudio mundial de IKEA: Casi 4 de cada 10 están llevando a cabo una «protesta silenciosa» por el desorden en casa

MALMÖ, Suecia, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- En el 38 % de los hogares, hay alguien que va dejando cosas por ahí discretamente con la esperanza de que otra persona se encargue de ellas. (No lo harán.) Bienvenidos a la protesta silenciosa. Es una de las muchas conclusiones del Informe sobre almacenamiento y organización de IKEA de 2026: Encontrar sentido en el caos.

La vida en casa es cada vez más ajetreada y el espacio, cada vez más reducido; por eso, este año, IKEA se centra en ayudar a la gente a encontrar la tranquilidad, no solo soluciones de almacenamiento.

IKEA Report - Top 10 Store and Organize Trends

El informe, en el que se encuestó a 31.488 personas de 31 mercados, reveló que el desorden genera una tensión real en el hogar. En ningún sitio es esto más evidente que en la encimera de la cocina, el espacio más difícil de mantener ordenado (24 %) y el que más probabilidades tiene de provocar una discusión (37 %).

Uno de cada diez de nosotros incluso utiliza el horno como espacio de almacenamiento, porcentaje que alcanza el 21 % en Corea del Sur. En algún lugar, alguien está a punto de llevarse una sorpresa muy desagradable.

Los espacios habitables son cada vez más pequeños. Pero se observa una clara tendencia hacia el «desorden significativo»: poseer con intención, conservar lo que tiene valor. Dado que el 59 % prefiere una casa con carácter a una minimalista, quizá el objetivo nunca fuera tener una casa perfecta.

«La gente ya no busca la vivienda perfecta. Quieren un hogar que refleje su personalidad, uno que guarde sus historias, sus recuerdos y las cosas que realmente les importan. Lo que guardamos dice mucho de quiénes somos. Nunca se trató solo de cosas. En IKEA, creemos que todo el mundo se merece un hogar que se adapte a sus necesidades. Para eso sirven las soluciones inteligentes y asequibles», afirma Licca Li, directora de diseño de mobiliario para el hogar y comercio minorista del Grupo Ingka (IKEA).

El 82 % guarda las cosas únicamente por razones sentimentales, aunque casi nunca las utilice o las tenga fuera de la vista. Además, hay un 26 % que esconde recuerdos de relaciones pasadas —los hombres más que las mujeres—.

El 68 % de los hogares tiene un cajón de los desastres, ¿y qué hay dentro? Sobre todo cables. El 54 % de los hombres de la generación del baby boom sigue guardándolos para aparatos que ya no tienen.

Cuando vienen invitados, uno de cada diez admite haber cancelado planes con amigos porque la casa está demasiado desordenada, y el 34 % va escondiendo el desorden antes de que lleguen.

Aun así, el 15 % de la población mundial considera que el desorden es una forma de creatividad; este porcentaje asciende al 31 % en China, pero solo alcanza el 4 % en Japón. Quizás el objetivo nunca fue tener un hogar perfecto, sino simplemente uno feliz.

Para obtener más información, visita el Informe «IKEA Store & Organise» 2026 y así como la sala de prensa de Ingka.

FUENTE IKEA