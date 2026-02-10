Un nuevo estudio global de IKEA revela que casi 1 de cada 5 personas cena en el sofá

MALMÖ, Suecia, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Casi 1 de cada 5 personas cena ahora en el sofá, según un nuevo estudio mundial de IKEA que revela cómo las pantallas, el espacio y las rutinas cambiantes están transformando silenciosamente uno de nuestros rituales más humanos.

TOP 10 trends based on IKEA Cooking & Eating Survey

El estudio, una de las encuestas de cocina y alimentación más grandes jamás realizadas, con 31.339 participantes en 31 mercados, reveló que menos de la mitad (44 %) cena en la mesa de la cocina, mientras que el 18 % cena en el sofá, el 4 % en la cama y otro 4 % de pie en la cocina. En Reino Unido, casi la mitad (48 %) come ahora en el sofá, mientras que el 31 % lo hace en la mesa de la cocina.

La encuesta también muestra que solo el 7 % de las personas viven en hogares con políticas de no usar dispositivos en la mesa. En contraste, el 54 % ve la televisión cuando come solo y el 40 % lo hace incluso cuando come con sus compañeros. La falta de tiempo sigue siendo el mayor obstáculo para cocinar en casa entre semana, especialmente entre las generaciones más jóvenes: el 38 % de la Generación Z y el 33 % de los Millennials lo citan como uno de sus principales desafíos. Las personas que viven con niños y quienes viven en entornos urbanos con un ritmo acelerado reportan aún más obstáculos, como espacio limitado y equipo de cocina insuficiente.

Lorena Lourido Gómez afirmó: "En conjunto, estos hallazgos revelan cómo la vida moderna está transformando uno de nuestros rituales más humanos, lo que refleja la creciente preocupación por la soledad y la distracción digital, incluso cuando el 60 % afirma que la conexión a través de la comida les importa. Es evidente que la comida sigue siendo uno de los lenguajes de amor más fuertes en todas las culturas. Por eso, este año nos centramos aún más en la cocina y la gastronomía para ayudar a que las personas vuelvan a reunirse en torno a la comida y para diseñar momentos auténticos y significativos en la vida cotidiana".

Dónde, cuándo y cómo comemos

En todo el mundo, comer se ha vuelto más fragmentado, informal y móvil. Los estadounidenses y los húngaros también tienen el doble de probabilidades de comer en la cama en comparación con otras nacionalidades (9 % frente a 4 %), y los británicos tienen casi tres veces más probabilidades que el promedio mundial de no tener una mesa para comer.

La hora promedio de la cena en todo el mundo es a las 18:44. A medida que los hogares se hacen más pequeños, la idea tradicional de "sentarse a comer" está siendo reemplazada por hábitos más fluidos y dinámicos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890900/IKEA_Survey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2609634/5781156/IKEA_Logo.jpg

Para más información, visite IKEA Cooking & Eating Report 2026 e Ingka Newsroom.