Une nouvelle étude mondiale d'IKEA révèle que près d'une personne sur cinq dîne sur le canapé

MALMÖ, Suède, 11 février 2026 /PRNewswire/ -- Près d'une personne sur cinq dîne aujourd'hui sur le canapé, selon une nouvelle étude mondiale réalisée par IKEA qui révèle comment les écrans, l'espace et les changements de routine transforment discrètement l'un de nos rituels les plus humains.

TOP 10 des tendances selon l'enquête IKEA sur la cuisine et l'alimentation

L'étude, l'une des plus grandes enquêtes sur la cuisine et l'alimentation jamais réalisées avec 31 339 personnes interrogées sur 31 marchés, a révélé que moins de la moitié (44 %) dînent à la table de la cuisine, tandis que 18 % dînent sur le canapé, 4 % mangent au lit et 4 % sont debout dans la cuisine. Au Royaume-Uni, près de la moitié (48 %) des personnes interrogées mangent aujourd'hui sur le canapé, tandis que 31 % d'entre elles mangent à la table de la cuisine.

L'enquête montre également que seulement 7 % des personnes vivent dans des foyers où il n'y a pas d'appareil à la table. En revanche, 54 % regardent la télévision lorsqu'ils mangent seuls, et 40 % le font même lorsqu'ils mangent avec des personnes avec lesquelles ils vivent. Le manque de temps reste le principal obstacle à la cuisine à domicile en semaine, en particulier chez les jeunes générations : 38 % des membres de la génération Z et 33 % des milléniaux le citent comme l'un de leurs principaux défis. Les personnes vivant avec des enfants et celles qui vivent dans des environnements urbains rapides font état d'obstacles encore plus nombreux, notamment le manque d'espace et l'insuffisance des équipements de cuisine.

Lorena Lourido Gomez déclare : « Ensemble, ces résultats révèlent comment la vie moderne est en train de remodeler l'un de nos rituels les plus humains, reflétant les préoccupations croissantes concernant la solitude et les distractions numériques, alors même que 60 % des personnes interrogées déclarent que la connexion par la nourriture est importante pour elles. Il est clair que la nourriture reste l'un des langages d'amour les plus forts à travers les cultures. C'est pourquoi nous mettons encore plus l'accent sur la cuisine et l'alimentation cette année, afin d'aider les gens à se retrouver autour de la nourriture et de concevoir des moments réels et significatifs dans la vie de tous les jours ».

Où, quand et comment nous mangeons

Partout dans le monde, l'alimentation est devenue plus fragmentée, informelle et mobile. Les Américains et les Hongrois sont également deux fois plus susceptibles de manger au lit que les autres nationalités (9 % contre 4 %), et les Britanniques sont presque trois fois plus susceptibles que la moyenne mondiale de ne pas avoir de table à manger.

L'heure moyenne du dîner dans le monde est 18 h 44. Les maisons devenant plus petites, la notion traditionnelle de « s'asseoir pour manger » est remplacée par des comportements plus fluides et plus mobiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890900/IKEA_Survey.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2609634/5781156/IKEA_Logo.jpg

Pour plus d'informations, visitez IKEA Cooking & Eating Report 2026 et Ingka Newsroom.