Un nuevo estudio global de IKEA revela que casi 1 de cada 5 personas cena en el sofá

MALMÖ, Suecia, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Casi 1 de cada 5 personas ahora cenan en el sofá, según un nuevo estudio mundial realizado por IKEA que revela cómo las pantallas, el espacio y las rutinas cambiantes están transformando silenciosamente uno de nuestros rituales más humanos.

El estudio, una de las mayores encuestas de Cocina y Alimentación jamás realizadas con 31.339 encuestados en 31 mercados, encontró que menos de la mitad (44 %) cenan en una mesa de cocina, mientras que el 18 % cenan en el sofá, el 4 % comen en la cama y otro 4 % están en la cocina. En el Reino Unido, casi la mitad (48 %) ahora come en el sofá, mientras que el 31 % come en una mesa de cocina.

La encuesta también muestra que solo el 7 % de las personas viven en hogares con políticas sin dispositivos en la mesa del comedor. Por el contrario, el 54 % ve la televisión cuando come solo, y el 40 % lo hace incluso cuando come con personas con las que vive. La falta de tiempo sigue siendo la mayor barrera para cocinar en casa entre semana, especialmente entre las generaciones más jóvenes: el 38 % de la generación Z y el 33 % de los millennials lo citan como uno de sus principales desafíos. Las personas que viven con niños y aquellos en entornos urbanos deritmo rápido reportan aún más obstáculos, incluyendo espacio limitado y equipo de cocina insuficiente.

Lorena Lourido Gómez dice: "Juntos, estos hallazgos revelan cómo la vida moderna está remodelando uno de nuestros rituales más humanos, reflejando las crecientes preocupaciones sobre la soledad y la distracción digital, incluso cuando el 60 % dice que la conexión a través de la comida les importa. Está claro que la comida sigue siendo uno de los lenguajes de amor más fuertes de todas las culturas. Es por eso que nos estamos centrando aún más en cocinar y comer este año para ayudar a reunir a las personas en torno a la comida y para diseñar momentos reales y significativos en la vida cotidiana ".

Dónde, cuándo y cómo comemos

En todo el mundo, comer se ha vuelto más fragmentado, informal y móvil. Los estadounidenses y los húngaros también tienen el doble de probabilidades de comer en la cama en comparación con otras nacionalidades (9 % frente a 4 %), y los británicos tienen casi tres veces más probabilidades que el promedio mundial de no tener una mesa de comedor.

La hora promedio de la cena en todo el mundo es a las 6:44p. m. A medida que los hogares se hacen más pequeños, la noción tradicional de "sentarse a comer" está siendo reemplazada por comportamientos más fluidos y en movimiento.

