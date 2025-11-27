UN NOUVEAU RAPPORT DE LA GSMA MET EN GARDE CONTRE LA FRAGMENTATION DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ, QUI AUGMENTE LES COÛTS ET LES RISQUES POUR LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Le secteur de la téléphonie mobile, soutenu par la GSMA, demande des cadres politiques harmonisés, basés sur les risques et collaboratifs afin de renforcer la cyber-résilience mondiale.

DOHA, Qatar, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La GSMA a publié aujourd'hui une nouvelle étude indépendante majeure, The Impact of Cybersecurity Regulation on Mobile Operators, révélant que les opérateurs de téléphonie mobile dépensent entre 15 et 19 milliards de dollars US par an pour des activités de cybersécurité essentielles, un chiffre qui devrait atteindre les 40 à 42 milliards de dollars US d'ici 2030. Malgré cet investissement important, les opérateurs de réseaux mobiles, qui forment l'épine dorsale des économies numériques dans le monde entier, subissent les conséquences d'une réglementation mal conçue, mal alignée ou trop prescriptive, qui entraîne des coûts inutiles, détourne les ressources d'une véritable atténuation des risques et, dans certains cas, accroît l'exposition aux cybermenaces.

Michaela Angonius, responsable de la politique et de la réglementation à la GSMA, a déclaré : « Les réseaux mobiles portent le battement numérique du monde. Face à l'escalade des cybermenaces, les opérateurs investissent massivement pour assurer la sécurité des sociétés, mais la réglementation doit contribuer à ces efforts, et non les entraver. Ce rapport montre clairement que les cadres de cybersécurité fonctionnent mieux lorsqu'ils sont harmonisés, fondés sur les risques et basés sur la confiance. Mal menée, la réglementation risque de mobiliser des ressources critiques non pas pour améliorer réellement la sécurité, mais uniquement pour satisfaire aux exigences de conformité. »

Une perspective mondiale

Élaboré en partenariat avec Frontier Economics, le rapport s'appuie sur une analyse économique et des entretiens avec des opérateurs représentant les régions Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Il souligne que la nature en constante évolution des cybermenaces augmente les coûts et la complexité pour les opérateurs de téléphonie mobile dans le monde entier, ce qui rend la collaboration entre les gouvernements des différentes juridictions et l'engagement avec l'industrie vitaux pour éviter des coûts inutiles pour les opérateurs présents sur plusieurs marchés.

L'absence d'harmonisation des politiques crée des charges inutiles :

L'étude identifie des défis généralisés sur l'ensemble des marchés, notamment :

Une réglementation fragmentée et incohérente , obligeant les opérateurs à se conformer à des exigences qui se chevauchent ou sont contradictoires et qui émanent de plusieurs agences.

, obligeant les opérateurs à se conformer à des exigences qui se chevauchent ou sont contradictoires et qui émanent de plusieurs agences. Une prolifération d'obligations de déclaration , exigeant parfois que le même incident soit déclaré plusieurs fois dans des formats différents.

, exigeant parfois que le même incident soit déclaré plusieurs fois dans des formats différents. Des règles prescriptives de type « case à cocher », qui imposent des outils ou processus au lieu de se concentrer sur les résultats réels en matière de sécurité.

Un opérateur a indiqué que jusqu'à 80 % du temps de son équipe opérationnelle de cybersécurité est consacré à des audits et à des tâches de conformité, plutôt qu'à la détection des menaces ou à la réponse aux incidents.

Malgré ces pressions, les opérateurs ont souligné que la garantie de réseaux mobiles sûrs et sécurisés est une priorité pour leurs clients et pour la société dans son ensemble dans un monde numériquement connecté.

Six principes pour une réglementation efficace en matière de cybersécurité :

Le rapport propose aux gouvernements et aux décideurs politiques un schéma directeur pour la mise en place de cadres plus sûrs et plus efficaces, et pour l'élaboration de politiques de cybersécurité fondées sur six principes fondamentaux :

Harmonisation : Aligner la politique de cybersécurité sur les normes internationales dans la mesure du possible, afin de réduire la fragmentation et l'incohérence des réglementations.

Aligner la politique de cybersécurité sur les normes internationales dans la mesure du possible, afin de réduire la fragmentation et l'incohérence des réglementations. Cohérence : Veiller à ce que les nouvelles politiques et les nouveaux cadres soient cohérents avec les politiques existantes afin d'éviter les doublons et les conflits.

Veiller à ce que les nouvelles politiques et les nouveaux cadres soient cohérents avec les politiques existantes afin d'éviter les doublons et les conflits. Basé sur les risques et les résultats : Adopter des approches fondées sur les risques et les résultats dans la conception et la mise en œuvre de la réglementation en matière de cybersécurité, en donnant aux opérateurs la possibilité d'innover.

Adopter des approches fondées sur les risques et les résultats dans la conception et la mise en œuvre de la réglementation en matière de cybersécurité, en donnant aux opérateurs la possibilité d'innover. Collaboration : Promouvoir une culture réglementaire de collaboration avec l'industrie, soutenue par un échange sécurisé de renseignements sur les menaces.

Promouvoir une culture réglementaire de collaboration avec l'industrie, soutenue par un échange sécurisé de renseignements sur les menaces. Sécurité dès la conception : Encourager une approche proactive de la sécurité dès la conception afin d'atténuer les cyberrisques.

Encourager une approche proactive de la sécurité dès la conception afin d'atténuer les cyberrisques. Renforcement des capacités : Renforcer la capacité institutionnelle des autorités chargées de la cybersécurité afin de garantir une approche pangouvernementale et une application efficace des politiques et réglementations.

Le rapport met en garde contre les approches unilatérales et fragmentées qui accentuent les vulnérabilités et créent des inefficacités pour les opérateurs mondiaux.

Michaela Angonius a ajouté : « La cybersécurité est une responsabilité partagée. Pour protéger les citoyens et les services sociétaux essentiels, les régulateurs et les opérateurs doivent travailler ensemble, guidés par un ensemble de principes communs. Lorsque la politique est cohérente et axée sur les résultats, l'ensemble de l'écosystème numérique devient plus sûr. »

Un appel à une action mondiale coordonnée :

Le secteur de la téléphonie mobile, soutenu par la GSMA, appelle les gouvernements et les régulateurs à minimiser les charges inutiles qui pèsent sur les opérateurs de téléphonie mobile en collaborant et en créant des cadres et mécanismes fiables qui favorisent l'innovation afin de permettre aux réseaux mobiles de rester sûrs, résilients et en mesure de prendre en charge les services numériques dont les sociétés dépendent de plus en plus.

Pour plus d'informations et pour accéder au rapport complet, cliquez ici.

À propos de la GSMA

La GSMA est une organisation mondiale qui unifie l'écosystème mobile afin de découvrir, de développer et d'offrir des innovations qui sont à la base d'environnements économiques favorables et de changements sociétaux. Notre vision est de libérer toute la puissance de la connectivité pour que les personnes, les industries et la société prospèrent. Représentant les opérateurs de téléphonie mobile et les organisations de l'écosystème de la téléphonie mobile et des industries adjacentes, la GSMA travaille pour ses membres en s'appuyant sur trois grands piliers : la connectivité au service du bien, les services et solutions industriels, et la sensibilisation. Cette activité consiste à faire progresser les politiques pertinentes, à relever les plus grands défis sociétaux actuels, à soutenir la technologie et l'interopérabilité qui permettent au mobile de fonctionner et à fournir la plus grande plateforme au monde pour rassembler l'écosystème mobile lors des séries d'événements MWC et M360.

Nous vous invitons à en savoir plus sur gsma.com.

À propos de Frontier Economics

Frontier Economics est un cabinet international de conseil en économie spécialisé, qui utilise les principes économiques pour fournir des conseils clairs et des analyses sur des questions complexes à de nombreuses grandes entreprises mondiales, à des régulateurs sectoriels de premier plan, à des départements gouvernementaux et à des organisations internationales. Avec plus de 350 employés à Dublin, Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Cologne, Londres, Madrid, Paris et Prague, Frontier Economics est l'un des cabinets de conseil économique les plus importants et les plus influents d'Europe. Ses experts couvrent un large éventail de secteurs, notamment les marchés numériques, les télécommunications, l'énergie, les transports, la poste, l'eau et la santé. Frontier travaille en étroite collaboration avec sa société sœur, Frontier Economics Australia, qui est juridiquement distincte.

www.frontier-economics.com

