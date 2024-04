NOVOS PRODUTOS, NOVAS TECNOLOGIAS, NOVAS ESTRATÉGIAS: A NETA AUTO ESTÁ PRONTA PARA SURPREENDER A EXPOSIÇÃO AUTOMOTIVA INTERNACIONAL DE PEQUIM DE 2024

BEIJING, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Exposição Automotiva Internacional de Pequim 2024, o maior salão internacional de automóveis deste ano, está prestes a começar, atraindo a atenção global. Como a marca líder de veículo elétrico (EV) na China, a NETA anunciou oficialmente sua participação nessa exposição. De 25 de abril a 4 de maio, os visitantes poderão experimentar suas últimas tecnologias e a nova linha de produtos no estande E405 no CIEC (Salão Shunyi, Beijing).

NETA L

Seguindo o valor da marca "Tech for All" e a missão da marca "Touchable Smart EV", a NETA Auto dedica-se a fornecer veículos elétricos inteligentes de alta qualidade e tecnologia avançada para usuários globais. Na próxima exposição, a NETA Auto apresentará uma nova linha de produtos. Não apenas seus modelos existentes, NETA X e NETA S, mas também revelará o novo modelo, NETA L.

O NETA L estreará nas versões REEV (veículo elétrico de alcance e estendido) e EV (veículo elétrico) . Ele será entregue ao seu primeiro cliente chinês no salão do automóvel de Beijing e será lançado em mais de 20 países em todo o mundo durante o segundo semestre deste ano. O NETA L oferecerá uma versão REEV com um extraordinário alcance combinado de 1.070 quilômetros. Além disso, a característica mais marcante do NETA L é sua integração com a nova tecnologia principal de IA da NETA – NETA GPT, que oferecerá aos usuários globais um assistente NETA mais inteligente e redefinirá a experiência de cockpits inteligentes.

Nessa exposição, a NETA Auto não apenas mostrará sua força inovadora e a nova linha de produtos de EVs inteligentes, mas também aproveitará as oportunidades para lançar uma série de atividades no exterior. Esse movimento visa impulsionar ainda mais a expansão global da NETA e trazer EVs inteligentes de alta qualidade para clientes globais em vastos mercados, como o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a América Latina.

Sobre a NETA Auto

A NETA Auto, uma marca da Hozon New Energy Automobile Co., Ltd., é uma inovadora líder no setor de EVs inteligentes. Com foco nos conceitos "Tech for All" e "Touchable Smart EV" (tecnologia para todos e veículos elétricos inteligentes ao alcance de todos, respectivamente, em português), a NETA desenvolve EV de alta qualidade e tecnologias de ponta. Sua linha inclui modelos populares como o NETA AYA, NETA X, NETA L, NETA GT e NETA S.

A NETA se dedica a levar os veículos elétricos inteligentes ao mercado global de consumo em massa, introduzindo um novo modelo a cada ano e cobrindo os segmentos A0-B. A NETA também desenvolveu a "Plataforma Shanhai", uma plataforma de carro inteligente e segura, e a Tecnologia HOZI, que tem o compromisso de desenvolver tecnologias avançadas para atender às demandas dos usuários continuamente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390906/NETA_L.jpg

FONTE NETA AUTO