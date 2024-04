NUEVO PRODUCTO, NUEVA TECNOLOGÍA, NUEVA ESTRATEGIA: NETA AUTO DECIDIÓ SORPRENDER EN LA EXHIBICIÓN AUTOMOTRIZ INTERNACIONAL DE BEIJING 2024

BEIJING, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- La exhibición automotriz internacional de Beijing 2024, la exhibición internacional de automóviles más grande de este año, está a punto de comenzar y está atrayendo la atención a nivel global. NETA anunció oficialmente su participación en esta exhibición, como marca líder de vehículos eléctricos de China. Del 25 de abril al 4 de mayo, los visitantes podrán experimentar sus últimas tecnologías y su línea completa de nuevos productos en el stand E405 en CIEC (Shunyi Hall, Beijing).

NETA L

Respetando el valor de la marca "Tecnología para todos" y su misión "Vehículo inteligente táctil", NETA Auto está dedicada a ofrecer vehículos eléctricos inteligentes de alta calidad y a presentar la tecnología a los usuarios globales. En la próxima exhibición, NETA Auto presentará su nueva línea completa de productos. No solo sus modelos existentes, NETA X y NETA S, sino también presentará el nuevo modelo NETA L.

NETA L debutará con la versión del REEV (vehículo eléctrico de autonomía extendida) y el EV (vehículo eléctrico). Se le entregará a su primer cliente chino en la exhibición de automóviles de Beijing y se presentará en más de 20 países del mundo durante la segunda mitad de este año. NETA L ofrecerá la versión REEV con un extraordinario rango combinado de 1070 kilómetros. Asimismo, la característica más sorprendente de NETA L es su integración con toda la nueva tecnología de IA distintiva de NETA - NETA GPT, que ofrecerá a los usuarios globales un asistente NETA más inteligente y redefinirá la experiencia de las cabinas inteligentes.

En esta exhibición, NETA Auto no solo presentará su innovadora potencia y su línea completa de nuevos vehículos eléctricos inteligentes, sino que también aprovechará la oportunidad para presentar diferentes actividades en el extranjero. Este paso tiene como objetivo impulsar todavía más la expansión global de NETA y llevar la alta calidad de los vehículos eléctricos inteligentes a los clientes globales en los grandes mercados, como el Sureste Asiático, Oriente Medio y Latinoamérica.

Acerca de NETA Auto

NETA Auto, una marca de Hozon New Energy Automobile Co., Ltd., es una empresa líder en innovación en la industria de vehículos eléctricos inteligentes. Con el enfoque "Tecnología para todos" y "Vehículo eléctrico inteligente táctil", NETA desarrolla vehículos eléctricos de alta calidad y tecnologías de vanguardia. Su línea completa incluye modelos populares como NETA AYA, NETA X, NETA L, NETA GT y NETA S.

NETA, dedicada a llevar vehículos eléctricos inteligentes al mercado de consumidores globales a nivel masivo, presenta un nuevo modelo cada año y cubre los segmentos A0-B. NETA también ha desarrollado la "Plataforma Shanhai", una plataforma inteligente y segura de automóviles, y la Tecnología HOZI, comprometida a desarrollar tecnologías avanzadas para satisfacer las demandas de los usuarios de forma continua.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2390906/NETA_L.jpg

FUENTE NETA AUTO