PRODUK BARU, TEKNOLOGI BARU, STRATEGI BARU: NETA AUTO SIAP MEMBUAT KEJUTAN DI BEIJING INTERNATIONAL AUTOMOTIVE EXHIBITION 2024

Dengan slogan merek "Tech for All" dan misi "Touchable Smart EV", NETA Auto bertekad menyediakan EV pintar bermutu tinggi dan teknologi canggih bagi pengguna global. Di ajang pameran yang segera digelar ini, NETA Auto akan melansir produk terbaru. Tak hanya model-model yang sebelumnya telah diluncurkan, NETA X dan NETA S, model terkini NETA L pun akan dihadirkan.

NETA L akan menjalani debutnya dalam versi REEV dan EV. Model ini segera dikirimkan untuk pelanggan pertama di Tiongkok di pameran otomotif yang berlangsung di Beijing tersebut. Selanjutnya, NETA L akan dilansir di lebih dari 20 negara di seluruh dunia pada semester kedua tahun ini. NETA L akan hadir dalam versi REEV dengan jarak tempuh yang luar biasa, mencapai 1.070 kilometer. Di sisi lain, sebagai salah satu fitur yang paling memukau, NETA L mengintegrasikan teknologi AI terbaru yang menjadi unggulan NETA—NETA GPT. Fitur ini akan menawarkan asisten NETA yang lebih pintar bagi pengguna global, serta segera menjadi terobosan dalam intelligent cockpit.

Di pameran ini, NETA Auto tak hanya memamerkan keunggulan inovasi dan lini produk EV pintar terbaru, namun juga meluncurkan rangkaian kegiatan di pasar luar negeri. Lewat langkah ini, NETA ingin meningkatkan ekspansi global, serta menghadirkan EV pintar dan bermutu tinggi bagi pelanggan global di berbagai pasar, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Tentang NETA Auto

NETA Auto, merek milik Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), adalah inovator terkemuka di industri kendaraan listrik berteknologi pintar. Berfokus pada "Tech for all" dan "Touchable Smart EV", NETA mengembangkan kendaraan listrik bermutu tinggi dan teknologi canggih. Lini produk NETA mencakup model-model populer seperti NETA AYA, NETA X, NETA L, NETA GT, dan NETA S.

NETA bergerak di segmen konsumen umum global, serta melansir model-model baru setiap tahun untuk segmen "A0-B". NETA juga mengembangkan "Shanhai Platform", platform mobil berteknologi pintar dan aman, serta merek HOZI Technology yang memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan aksesibilitas teknologi canggih.

