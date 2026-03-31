Nuevos protocolos de tratamiento de Merz Aesthetics® Latam apuntan al manejo del envejecimiento facial y a mejoras en la estructura labial

Regen Lifting¹ combina las tecnologías de Ultherapy PRIME® y Radiesse® para tratar la flacidez alrededor de los ojos, mientras que uLips² utiliza la línea Belotero® para mejorar el contorno labial.'

SÃO PAULO, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El cuidado de la apariencia, especialmente del rostro, es una preocupación creciente que impulsa la industria de la medicina estética, la cual se estima que alcanzará los $27 mil millones para 2028³. La investigación global Pilares de la Confianza⁴, de Merz Aesthetics®, reveló que el 58% de los latinoamericanos encuestados se realizaría un procedimiento estético con el objetivo de mejorar su apariencia, y el 82% prefiere procedimientos que ofrezcan resultados naturales⁴. Considerando las necesidades reportadas por los pacientes, Merz Aesthetics® Latam lanzó dos nuevos protocolos: Regen Lifting¹, enfocado en el manejo de los signos de envejecimiento en la región infraorbitaria, y uLips², orientado a la definición de la estructura labial, ya sea con fines estéticos o de restauración.

La pérdida de colágeno comienza a partir de los 25 años⁵⁻⁷; sin embargo, con los avances de la medicina, ya existen tratamientos que ayudan a gestionar este proceso. El nuevo protocolo Regen Lifting¹, presentado por la médica Mariana Muniz, de Brasil (CRMSP 104019), y la médica Camila Perez, de Colombia (Registro médico 1037600591), durante el Merz Aesthetics Expert Summit (MEXS) Latam 2025, propone combinar la acción de Ultherapy PRIME®, ultrasonido microfocalizado con visualización en tiempo real⁸˒⁹, con la bioestimulación regenerativa de colágeno de Radiesse®¹⁰, para lograr un efecto lifting natural comprobado. La intención de este protocolo es ofrecer un paraguas de tratamientos para el manejo del envejecimiento cutáneo facial. En esta primera fase, el enfoque se centró en la zona de los ojos, una región particularmente compleja de tratar.

El Regen Lifting es un protocolo que demostró resultados satisfactorios en pacientes que presentaban ojeras profundas, bolsas (inflamación en el párpado inferior), desplazamiento del ligamento cutáneo cigomático (ZCL), una estructura clave para el soporte de los tejidos faciales, y prominencias malares, que son pequeñas inflamaciones fijas justo debajo de los ojos, en la parte superior de la mejilla, que pueden dar apariencia de cansancio¹.

Con la combinación de Ultherapy PRIME® para el tratamiento de las capas más profundas de la piel⁸, actuando sobre ojeras y bolsas, y Radiesse®, nº1¹¹ en bioestimulación regenerativa de colágeno¹², actuando sobre la flacidez superficial, la densidad cutánea y el reposicionamiento del ZCL, fue posible proporcionar un efecto lifting¹. Los resultados de los pacientes tratados con el protocolo Regen Lifting pudieron observarse progresivamente a lo largo del tiempo¹.

Mientras que Regen Lifting utiliza la combinación de Ultherapy PRIME® y Radiesse® para gestionar el envejecimiento cutáneo facial¹, el otro protocolo lanzado durante el Expert Summit Latam, realizado en Bogotá, Colombia, presentó una propuesta enfocada en los labios².

El uLips (Universal Lips Integrity, Proportion and Structure), presentado por la médica dermatóloga Bianca Viscomi (CRMSP 116663), es una metodología universal de tratamiento labial desarrollada tras una amplia discusión entre cinco médicos especialistas en cosmiatría de distintos continentes². Evaluaron y definieron un enfoque de fácil aplicación que respeta la anatomía de diferentes grupos étnicos y edades, manteniendo la proporción de los labios y la estructura facial del paciente. Los labios desempeñan un papel fundamental en la armonía del rostro y cada persona tiene un concepto diferente de belleza.

Este nuevo protocolo puede seguir dos caminos: el embellecimiento o la restauración de la estructura labial, según la necesidad de cada paciente. Independientemente del objetivo, uLips consiste en un plan de cinco etapas: cuatro de evaluación y una de tratamiento². Este plan ofrece versatilidad, ya que la fase de tratamiento contempla ocho técnicas principales de aplicación y utiliza dos productos de la familia Belotero®.

Para obtener más información sobre cada protocolo, consulte con su médico o busque un profesional de la salud calificado: https://confidencetobeme.com/find-a-doctor-home/

Sobre Merz Aesthetics®

Merz Aesthetics® opera en el segmento de la medicina estética con una larga trayectoria empoderando a profesionales de la salud, pacientes y colaboradores para vivir cada día con confianza. Nuestro propósito es ayudar a las personas en todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, cualquiera que sea su definición. Clínicamente comprobado, su portafolio incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel diseñados para atender las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Empresa familiar desde hace más de 115 años, Merz Aesthetics® es reconocida por construir conexiones únicas con sus clientes, generando relaciones cercanas y duraderas. Su sede global se encuentra en Raleigh, N.C., EE. UU., con presencia comercial en 90 países. Forma parte del Merz Group, fundado en 1908 y con sede en Frankfurt, Alemania. Más información en merzaesthetics.com.

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Radiesse® se refiere a la familia de productos Radiesse® Duo (Reg. MS n.º 80829430004) y Radiesse® (+) Lidocaine (Reg. MS n.º 80829430003). Ultherapy® se refiere a Ulthera® System (Reg. MS n.º 80829430001).

Referencias

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FUENTE Merz Aesthetics Latam