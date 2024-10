NPCI International desenvolverá plataforma de pagamentos em tempo real semelhante à UPI em Trinidad e Tobago

Acordo firmado com o Ministério da Transformação Digital, Trinidad e Tobago

Marca um passo importante na expansão global da iniciativa de bens públicos digitais da Índia

MUMBAI, Índia, 30 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A NPCI International Payments Limited (NIPL) firmou uma parceria estratégica com o Ministério da Transformação Digital (MDT) de Trinidad e Tobago, para desenvolver uma plataforma de pagamentos em tempo real semelhante à 'Unified Payments Interface' (UPI) da Índia. Essa colaboração é um marco significativo, que tornou Trinidad e Tobago a primeira nação caribenha a adotar a UPI de renome mundial. Essa iniciativa se baseia nos fortes e duradouros laços bilaterais entre os dois países.

L to R: Dr. Alvin Hilaire, Governor, CBTT; Mr. Cory Belfon, Permanent Secretary, MDT; Ms. Maria Francis, Incharge, NIPL; His Excellency Dr. Pradeep Singh Rajpurohit, High Commissioner of India to the Republic of Trinidad and Tobago

Esta parceria estratégica visa capacitar Trinidad e Tobago a estabelecer uma plataforma de pagamentos em tempo real confiável e eficiente para transações pessoa a pessoa (P2P) e pessoa a comerciante (P2M), expandindo os pagamentos digitais no país e promovendo a inclusão financeira. Ao tirar proveito da tecnologia e das experiências da UPI da Índia, a parceria busca ajudar Trinidad e Tobago a modernizar seu ecossistema financeiro. Isso implica em melhorar a acessibilidade, a acessibilidade econômica, a conectividade com as redes de pagamento nacionais e internacionais nos próximos tempos e garantir a interoperabilidade.

A UPI surgiu como uma força transformadora no cenário financeiro da Índia, registrando quase 15 bilhões de transações em agosto de 2024, com um valor estimado de US$ 245 bilhões. Por meio de colaborações estratégicas com bancos centrais e governos estrangeiros, a NIPL está comprometida em promover os bens públicos digitais da Índia em todo o mundo.

Referindo-se ao desenvolvimento, o Sr. Ritesh Shukla, CEO da NPCI International, afirmou: "Trinidad e Tobago está tomando medidas significativas para o avanço de sua infraestrutura financeira, e estamos orgulhosos de apoiá-los na construção de uma plataforma de pagamentos segura, soberana e escalável. Nossa experiência com a UPI na Índia demonstrou como os pagamentos em tempo real podem transformar as economias, melhorando o acesso a serviços financeiros essenciais e reduzindo a dependência de dinheiro. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com o Ministério da Transformação Digital e o Banco Central de Trinidad e Tobago."

O porta-voz do Ministério da Transformação Digital de Trinidad e Tobago disse: "É com grande expectativa que o Ministério da Transformação Digital e o Ministério das Finanças assumem este compromisso significativo com a NIPL para implementar um sistema de pagamento digital para Trinidad e Tobago. Criada na UPI da Índia, a plataforma de pagamento digital facilitará a inovação no setor Fintech, aumentará a resiliência técnica da infraestrutura de pagamento atual, fornecendo uma plataforma de pagamentos digitais complementar e não competitiva com maior segurança por meio do uso reduzido de dinheiro. Além disso, a implementação bem-sucedida contribuirá para a inclusão financeira de nossos cidadãos sem conta bancária. Agradecemos sinceramente ao Banco Central de Trinidad e Tobago, que continua sendo um parceiro estratégico e parte interessada nesta importante iniciativa. Estamos ansiosos pela parceria com a NPCI International, pois buscamos ativamente transformar o cenário de pagamentos existente e estabelecer um ecossistema moderno de pagamentos digitais."

