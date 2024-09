NPCI International va développer une plateforme de paiements en temps réel de type UPI à Trinité-et-Tobago

Accord signé avec le ministère de la Transformation numérique de Trinité-et- Tobago

Une étape importante dans l'expansion de l'initiative indienne en matière de biens publics numériques à l'échelle mondiale.

BOMBAY, Inde, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- NPCI International Payments Limited (NIPL) a conclu un partenariat stratégique avec le ministère de la Transformation numérique (MDT) de Trinité-et-Tobago, afin de développer une plateforme de paiements en temps réel similaire à l'interface de paiements unifiés (UPI) de l'Inde. Cette collaboration marque une étape importante, faisant de Trinité-et-Tobago le premier pays des Caraïbes à adopter l'UPI de renommée mondiale. Cette initiative s'appuie sur les liens bilatéraux solides et durables qui unissent les deux pays.

L to R: Dr. Alvin Hilaire, Governor, CBTT; Mr. Cory Belfon, Permanent Secretary, MDT; Ms. Maria Francis, Incharge, NIPL; His Excellency Dr. Pradeep Singh Rajpurohit, High Commissioner of India to the Republic of Trinidad and Tobago

Ce partenariat stratégique vise à permettre à Trinité-et-Tobago de mettre en place une plateforme de paiement en temps réel fiable et efficace pour les transactions de personne à personne (P2P) et de personne à commerçant (P2M), en développant les paiements numériques dans le pays et en favorisant l'inclusion financière. En s'appuyant sur la technologie et l'expérience de l'UPI indien, le partenariat vise à aider Trinité-et-Tobago à moderniser son écosystème financier. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité, l'abordabilité, la connectivité avec les réseaux de paiement nationaux et internationaux dans les temps à venir et de garantir l'interopérabilité.

L'UPI s'est imposée comme une force de transformation dans le paysage financier indien, enregistrant près de 15 milliards de transactions en août 2024, pour une valeur estimée à 245 milliards de dollars. Grâce à des collaborations stratégiques avec des banques centrales et des gouvernements étrangers, NIPL s'engage à faire progresser les biens publics numériques de l'Inde dans le monde entier.

S'exprimant sur ce développement, Ritesh Shukla, CEO de NPCI International, déclare : « Trinité-et-Tobago prend des mesures importantes pour faire progresser son infrastructure financière, et nous sommes fiers de l'aider à mettre en place une plateforme de paiement sûre, souveraine et évolutive. Notre expérience avec l'UPI en Inde a démontré comment les paiements en temps réel peuvent transformer les économies, en améliorant l'accès aux services financiers essentiels et en réduisant la dépendance à l'égard de l'argent liquide. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Transformation numérique et la banque centrale de Trinité-et-Tobago. »

Le porte-parole du ministère de la Transformation numérique de Trinité-et-Tobago, déclaré : « C'est avec une grande impatience que le ministère de la Transformation numérique et le ministère des Finances se lancent dans cet engagement important avec NIPL pour mettre en œuvre un système de paiement numérique pour Trinité-et-Tobago. Inspirée de l'UPI indienne, la plateforme de paiement numérique facilitera l'innovation dans le secteur fintech, renforcera la résilience technique de l'infrastructure de paiement actuelle en fournissant une plateforme de paiement numérique complémentaire et non concurrentielle, avec une sécurité accrue grâce à la réduction de l'utilisation d'espèces. En outre, une mise en œuvre réussie contribuera à l'inclusion financière de nos citoyens non bancarisés. Nous remercions sincèrement la Banque centrale de Trinité-et-Tobago, qui continue d'être un partenaire stratégique et une partie prenante de cette importante initiative. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec NPCI International, car nous cherchons activement à transformer le paysage actuel des paiements et à établir un écosystème moderne de paiements numériques ».

