O 13º relatório de prova de reservas da Bybit destaca o forte lastro patrimonial verificado pela auditoria da Hacken

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, tem a satisfação de anunciar o lançamento de seu mais recente relatório de Prova de Reservas (PoR). O relatório apresenta dados sobre as participações da Bybit em Ethena USD (USDe) pela primeira vez.

Destaques principais:

O novo relatório de PoR da Bybit (a partir de um instantâneo de 8 de agosto) revela que a bolsa mantém um sólido índice de reserva em seus ativos mais negociados, garantindo que todos os fundos dos clientes estejam totalmente garantidos. O relatório inclui os ativos de cerca de 40 milhões de usuários, oferecendo uma visão abrangente dos ativos da Bybit e confirmando sua dedicação à integridade financeira.

Coeficientes de reserva inabaláveis em todos os principais ativos

A Bybit continua comprometida a manter coeficientes de reserva acima de 100% para seus ativos primários. Os coeficientes atuais para os principais ativos na plataforma da Bybit são os seguintes:

BTC: 100%

ETH: 102%

USDT: 107%

USDC: 155%

USDe: 104%

Esses números demonstram a postura proativa da Bybit em garantir que os ativos dos clientes sejam garantidos e facilmente verificáveis.

Tecnologia inovadora para a Prova de Reservas

O processo de PoR da Bybit emprega tecnologia criptográfica de ponta, que foi auditada independentemente pela Hacken em agosto em uma auditoria mensal. Esses auditores terceirizados confirmaram o compromisso da Bybit com a transparência e a segurança, estabelecendo um alto padrão para o setor.

Compromisso com a transparência do setor

"Nosso último relatório de PoR é uma prova da dedicação inabalável da Bybit com relação à transparência e à confiança do cliente", disse Joan Han, Sales & Marketing Director da Bybit. "Com a publicação regular desses relatórios e o rastreamento de nossas carteiras públicas em tempo real pela Nansen, oferecemos aos nossos clientes garantias em tempo real sobre seus ativos e contribuímos para uma cultura mais ampla de abertura no setor de criptoativos. Nosso objetivo é liderar pelo exemplo e incentivar outras pessoas do setor a priorizar a transparência."

Os auditores independentes da Hacken elogiaram a integridade da Prova de Reservas da Bybit em sua auditoria de agosto. "Durante o meticuloso processo de Prova de Reservas, a Bybit conseguiu provar que seus ativos oferecem cobertura total para os passivos dos usuários, mantendo uma notável proporção de 1:1 para todos os ativos no escopo. Essa garantia é comprovada pelas constatações convincentes descritas."

A Bybit tem defendido a transparência em todo o setor, participando diretamente de discussões e iniciativas destinadas a aumentar a confiança e a responsabilidade no espaço das criptomoedas.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, atendendo a mais de 40 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit disponibiliza uma plataforma profissional onde investidores e operadores de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, todos os dias e suporte multilíngue da comunidade. A Bybit é uma orgulhosa parceira dos vencedores do campeonato de construtores e pilotos da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

