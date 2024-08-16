Bybit第13期儲備金證明報告指出，Hacken審計確認其資產支撐堅實有力

阿聯酋迪拜2024年8月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈發佈其最新的儲備金證明(PoR)報告。該報告首次納入了Bybit持有的Ethena USD (USDe)的數據。

主要亮點：

Bybit的最新PoR報告（基於8月8日的概述）顯示，該交易所對其交易量最大的資產保持了穩健的準備金率，確保所有客戶資金都得到充分的支持。該報告覆蓋近4000萬用戶的資產持有情況，全面揭示了Bybit的資產分佈，肯定了其對財務穩健性的貢獻。

主要資產準備金率穩固不變

Bybit繼續承諾保持主要資產準備金率超100%，平臺領先資產的流動比率如下：

比特幣：100%

乙太幣：102%

USDT：107%

USDC：155%

USDe：104%

這些數據彰顯了Bybit在確保客戶資產安全無虞和便捷驗證方面的積極態度。

創新的儲備金證明技術

Bybit的PoR流程採用了前沿加密技術，該技術於8月接受了Hacken的獨立月度審計。這些第三方審計機構證明了Bybit對透明度和安全性的承諾，為行業樹立了高標準。

對行業透明度的承諾

Bybit的Sales & Marketing Director Joan Han表示：「我們的最新PoR報告彰顯了Bybit對透明度和客戶信任的堅守。通過定期發佈這些報告並攜手Nansen即時跟蹤我們的公共錢包，我們為客戶提供資產安全即時保障，助力加密貨幣行業構建更廣泛的開放文化。我們旨在樹立典範，激勵業界同仁將透明度置於首位。」

獨立審計機構Hacken在8月份的審計中高度評價了Bybit儲備金證明的穩健性。「在嚴謹的儲備金證明流程中，Bybit成功證明了其資產全面覆蓋用戶負債，在審計範圍內的所有資產均實現了驚人的1:1資產比例，概述中的確鑿調查結果無疑證實了這一保障。」

Bybit宣導全行業透明，積極參與旨在增強加密貨幣領域信任和問責制的討論和倡議。

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有逾4000萬用戶。Bybit提供專業交易平臺，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密貨幣配對引擎、全天候客戶服務和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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SOURCE Bybit