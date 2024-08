Bybit's 13e Bewijs van Reserves-rapport benadrukt sterke activadekking geverifieerd door Hacken Audit

DUBAI, VAE, 16 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs op basis van handelsvolume, kondigt met trots de publicatie van zijn nieuwste Proof of Reserves (PoR)-rapport aan. Het rapport bevat voor het eerst gegevens over het aandeel van Bybit in Ethena USD (USDe).

Hoogtepunten:

Het nieuwe PoR-rapport van Bybit (gebaseerd op een momentopname van 8 augustus) onthult dat de beurs een solide reserveratio handhaaft voor de meest verhandelde activa, zodat alle fondsen van klanten volledig zijn gedekt. Het rapport bestrijkt het bezit van bijna 40 miljoen gebruikers, biedt een uitgebreid overzicht van Bybit's activa en bevestigt zijn toewijding aan financiële integriteit.

Onwrikbare reserveratio's voor de belangrijkste activa

Bybit blijft toezeggen om meer dan 100% reserveratio's aan te houden voor zijn primaire activa. De huidige ratio's voor de belangrijkste activa op het platform van Bybit zijn als volgt:

BTC: 100%

ETH: 102%

USDT: 107%

USDC: 155%

USDe: 104%

Deze cijfers tonen de proactieve aanpak van Bybit om ervoor te zorgen dat de activa van klanten een zekere dekking hebben en gemakkelijk verifieerbaar zijn.

Innovatieve Bewijs van Reserves-technologie

Het Bewijs van Reserves (PoR)-proces van Bybit maakt gebruik van geavanceerde cryptografische technologie, die onafhankelijk werd gecontroleerd door Hacken in augustus als onderdeel van een maandelijkse audit. Deze externe auditors bevestigden Bybit's toewijding aan transparantie en veiligheid, waarmee ze een hoge standaard zetten voor de industrie.

Toewijding aan transparantie in de sector

"Ons laatste PoR-rapport is een bewijs van Bybit's niet aflatende toewijding aan transparantie en vertrouwen van de klant," zegt Joan Han, Sales & Marketing Director van Bybit. "Door deze rapporten regelmatig te publiceren en onze publieke wallets in realtime te laten volgen door Nansen, bieden we onze klanten realtime garanties over hun activa en dragen we bij aan een bredere cultuur van openheid in de crypto-industrie. We willen het goede voorbeeld geven en anderen in de sector aanmoedigen om transparantie hoog in het vaandel te dragen."

Onafhankelijke auditors Hacken prezen de integriteit van Bybit's Bewijs van Reserve in hun audit van augustus. "Tijdens het nauwgezette Bewijs van Reserves-proces heeft Bybit met succes bewezen dat zijn holdings volledige dekking bieden voor de liabilities van gebruikers, waarbij een opmerkelijke 1:1 ratio werd aangehouden voor alle in-scope-activa. Deze zekerheid wordt gestaafd door de beschreven overtuigende bevindingen."

Bybit pleit voor transparantie in de hele sector en neemt actief deel aan discussies en initiatieven om het vertrouwen en de verantwoordingsplicht in de cryptocurrency-ruimte te vergroten.

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrencybeurs qua handelsvolume en bedient meer dan 40 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

