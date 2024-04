O CPO do BingX cita a abordagem centrada no usuário como o núcleo para o avanço do Bull Run

PARIS e DUBAI, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em recentes aparições em eventos de alto nível em Paris e Dubai, Vivien Lin, Diretora de Produtos da BingX, uma plataforma líder no setor de exchange e serviços financeiros de criptomoedas, enfatizou a abordagem centrada no usuário da empresa como fundamental para seu sucesso e a adoção mais ampla da tecnologia blockchain.

Vivien articulou uma visão para blockchain que se estende muito além do Bitcoin e das plataformas de negociação. Segundo ela, o setor está maduro com avanços tecnológicos, particularmente em IA e GameFi, destacando o potencial da criptografia para catalisar aplicações significativas e benéficas do mundo real.

"A tecnologia Blockchain promete muito além do que vimos até agora", observou Vivien. "Seu potencial para revolucionar setores como jogos, criando não apenas entretenimento, mas também ativos tangíveis por meio de NFTs, é imenso."

No centro da estratégia do BingX está o compromisso de integrar a tecnologia Web3 emergente que ressoa com as demandas em evolução de sua base de usuários. Vivien destacou o envolvimento proativo da empresa com projetos Web3, aproveitando uma equipe de pesquisa dedicada para identificar tecnologias que se alinham e aprimoram as ofertas da plataforma.

"Nossa colaboração com desenvolvedores e proprietários de projetos é essencial para expandir nossos serviços, garantindo que permaneçamos na vanguarda da inovação e da satisfação do usuário", afirmou Vivien.

Durante um painel de discussão na TOKEN2049 Dubai, ela detalhou ainda mais a filosofia operacional da BingX, que inclui um foco implacável na confiabilidade, segurança e inovação contínua. "Estamos dedicados a fornecer uma plataforma segura e inovadora que não apenas protege os ativos do usuário, mas também enriquece sua experiência de negociação com uma ampla gama de produtos e serviços."

Olhando para o futuro, a estratégia da BingX para 2024 enfatiza o aproveitamento de sua abordagem centrada no usuário para orientar a alocação de recursos e o desenvolvimento de produtos, garantindo que a plataforma continue a atender e superar as necessidades de sua base global de usuários.

"Por meio de nosso compromisso inabalável com nossos usuários, não estamos apenas participando da revolução do blockchain; estamos ativamente moldando-o ", concluiu Vivien, sublinhando o papel da empresa em impulsionar a adoção e aplicação da tecnologia blockchain para desbloquear todo o seu potencial para benefício social.

Sobre BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, negociação de cópias e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX está comprometida em fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência comercial. Em 2024, o BingX orgulhosamente se tornou o principal parceiro do Chelsea FC, marcando uma estreia emocionante no mundo dos esportes.

