BingX首席產品官強調聚焦用戶，在牛市中尋求突破

BingX的戰略核心是致力於整合符合用戶日益變化需求的新興Web3技術。Vivien指出公司積極參與Web3，配備專門的研究團隊跟進相關技術，確保提供與平台服務相匹配的最新技術。「我們與開發者和項目方的合作對服務拓展至關重要，確保了我們能夠始終站在創新和用戶滿意度的前沿」。

在TOKEN2049迪拜的一場座談會上，她進一步詳述了BingX的運營理念，包括對可靠安全和持續創新的不懈追求。她說：「我們致力於提供一個安全創新的平台，不僅保護用戶資產，還通過多樣化的產品和服務豐富用戶的交易體驗」。展望未來，BingX在2024年將繼續聚焦用戶，以此出發指導資源配置及產品開發，確保平台繼續滿足並超出全球用戶的期望及需求。

Vivien最後強調了BingX在推動區塊鏈技術採納及應用方面發揮的巨大作用，充分激發平台造福社群的最大潛力。「我們時刻牢記對用戶的堅定承諾，不僅僅參與區塊鏈革命，我們更是引領革命」。

關於BingX

BingX成立於2018年，是全球領先的加密貨幣交易所，為全球1000多萬名用戶提供比特幣 以太幣現貨、衍生品、跟單和資產管理等多元化的產品和服務，滿足新手到專業人士的不同層級需求。BingX致力於提供值得信賴的平台，賦予用戶創新工具和功能以提升其交易能力。2024年，BingX自豪地成為了切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴，標誌著其在體育世界的首次精彩亮相。

更多內容請參考： https://bingx.com/ zh-tw/

SOURCE BingX