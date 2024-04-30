BingX CPO'su Kullanıcı Merkezli Yaklaşımın Boğa Koşusu Kırılımının Temelini Oluşturduğunu Belirtti

PARİS ve DUBAİ, 30 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen borsalarından olan BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) Vivien Lin, yakın zamanda Paris ve Dubai'deki yüksek prestijli etkinliklerde yaptığı konuşmalarda, şirketin kullanıcı merkezli yaklaşımının başarıları ve blok zinciri teknolojisinin daha geniş çapta benimsenmesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

The CPO of BingX Cites User-Centric Approach as Core to Bull Run Breakthrough

Vivien, blok zinciri için Bitcoin ve alım satım platformlarının çok ötesine uzanan bir vizyonu dile getirdi. Ona göre sektör, özellikle yapay zekâ ve GameFi'deki teknolojik gelişmelerle olgunlaşıyor ve kriptonun önemli, faydalı gerçek dünya uygulamalarını gerçekleştirme potansiyelinin altını çiziyor.

Vivien, "Blok zinciri teknolojisi şimdiye kadar gördüklerimizin çok ötesinde vaatlerde bulunuyor," diye belirtti. "Sadece eğlence değil, aynı zamanda NFT'ler aracılığıyla somut varlıklar yaratarak oyun gibi sektörlerde devrim yaratma potansiyeli çok büyük."

BingX'in stratejisinin özünde, kullanıcı tabanının gelişen talepleriyle örtüşen yeni Web3 teknolojisini entegre etme taahhüdü yatıyor. Vivien, şirketin Web3 projelerine proaktif katılımını vurgulayarak, platformun sunduklarıyla uyumlu ve bunları geliştiren teknolojileri belirlemek için özel bir araştırma ekibinden yararlandığını belirtti.

Vivien söylemlerine ek olarak, "Geliştiriciler ve proje sahipleriyle iş birliğimiz, hizmetlerimizi genişletmek, yenilikçilik ve kullanıcı memnuniyetinde ön planda kalmamızı sağlamak için çok önemli" dedi.

TOKEN2049 Dubai'deki bir panel tartışması sırasında, BingX'in güvenilirlik, güvenlik ve sürekli yeniliğe odaklanmayı içeren operasyonel felsefesini daha da derinleştirerek şu sözleri söyledi. "Kendimizi yalnızca kullanıcı varlıklarını korumakla kalmayıp aynı zamanda işlem deneyimlerini çok çeşitli ürün ve hizmetlerle zenginleştiren güvenli ve yenilikçi bir platform sunmaya adadık."

İleriye dönük olarak BingX'in 2024 stratejisi, kaynak tahsisi ve ürün geliştirmeyi yönlendirmek için kullanıcı merkezli yaklaşımından yararlanmayı vurgulayarak platformun küresel kullanıcı tabanının ihtiyaçlarını karşılamaya ve aşmaya devam etmesini sağlıyor.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO) son olarak, "Kullanıcılarımıza olan sarsılmaz bağlılığımız sayesinde, sadece blok zinciri devrimine katılmakla kalmıyor, aynı zamanda onu aktif olarak şekillendiriyoruz" diyerek, şirketin blok zinciri teknolojisinin toplumsal fayda için tüm potansiyelini ortaya çıkarmak üzere benimsenmesini ve uygulanmasını ilerletmedeki rolünün altını çizdi.

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BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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