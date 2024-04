VILNIUS, Lituânia, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- BingX Charity, o braço filantrópico da BingX, fez um progresso impressionante em sua parceria com a Conservação de Baleias e Golfinhos (WDC) para interromper o cativeiro de cetáceos em todo o mundo. A parceria, iniciada em dezembro de 2023, se concentra no Projeto Acabar com o Cativeiro. Essa iniciativa busca aumentar a conscientização sobre a crueldade de manter baleias e golfinhos em cativeiro e visa reduzir o apoio público às atrações que mantêm esses animais.

BingX e WDC fazem progressos no fim do cativeiro de baleias e golfinhos (PRNewsfoto/BingX)

O projeto tem como alvo a crescente indústria de cativeiro de cetáceos, que atualmente tem mais de 3.600 baleias e golfinhos confinados em 350 instalações em 59 países, principalmente em regiões costeiras. Um componente chave da estratégia do BingX e da WDC envolve uma pesquisa abrangente destinada a descobrir e divulgar os métodos de reprodução e capturas vivas usados na indústria, com o objetivo de reduzir as visitas públicas a essas instalações. Além disso, a parceria busca alavancar as principais plataformas de vídeo para amplificar documentários, como o Blackfish, por meio de canais de mídia social.

O recente relatório de progresso divulgado pelo WDC destaca conquistas significativas na campanha contra as instalações de cetáceos em cativeiro. Sucessos notáveis incluem convencer os principais operadores turísticos do Reino Unido a cessar a venda de ingressos para parques marinhos com baleias e golfinhos em cativeiro. Entre esses operadores estão a easyJet Holidays e a Jet2Holidays, que se comprometeram a encerrar todas as vendas e promoção de parques marinhos onde baleias e golfinhos em cativeiro eram mantidos para exibição pública. Além disso, o projeto de lei Animais (atividades de baixo bem-estar no exterior), que o WDC tem apoiado, recebeu o consentimento real e em breve estará disponível para consulta. A nova lei impedirá as empresas de viagens de promover atividades de baixo bem-estar no exterior.

Vivien Lin, porta-voz do BingX, expressou entusiasmo pelo progresso: "Os valores do BingX e do WDC se alinham fortemente em nossa paixão compartilhada para proteger baleias e golfinhos. Fizemos um progresso notável por meio do Projeto Fim do Cativeiro, avançando pesquisas vitais e aumentando a conscientização sobre as duras realidades do cativeiro. Por meio dessa parceria única, pretendemos demonstrar a liderança de pensamento do BingX ao lado da experiência do WDC. Juntos, podemos fazer uma diferença substancial na vida dessas criaturas incríveis e em nosso planeta."

Após o sucesso recente, WDC e BingX estão se preparando para a Campanha de Cativeiro de Verão, visando golfinhos de alto perfil em resorts europeus. Utilizando telas de exibição digital em seis dos aeroportos regionais mais movimentados do Reino Unido, a campanha visa envolver pelo menos 5 milhões de viajantes, incentivando-os a evitar visitar shows de baleias e golfinhos em cativeiro durante as férias. Além disso, uma campanha publicitária de mídia social direcionada incentivará ainda mais práticas de turismo responsável e fornecerá informações sobre os horrores do cativeiro.

