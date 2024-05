BingX comemora seu Amazing 6th Anniversary com um grande prêmio de 13 milhões de USDT

VILNIUS, Lithuania, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A BingX tem o prazer de anunciar o lançamento de uma campanha em comemoração ao seu 6º aniversário. De 8 a 31 de maio, os usuários do BingX estão convidados a participar das festividades, prometendo uma programação estimulante de eventos e recompensas para os entusiastas que mergulharem no mercado de negociação de criptomoedas. Para expressar seu profundo apreço por sua comunidade dedicada, a BingX tem o orgulho de inaugurar a celebração com um prêmio totalizando 13 milhões de USDT, uma prova do papel integral que os usuários desempenharam em sua jornada de sucesso.

Marcando seu sexto ano de existência, a BingX reflete sobre sua criação em 2018 com a missão de servir como porta de entrada para a próxima geração de usuários de criptomoedas, tornando-as acessíveis e amigáveis para todos. Nos últimos seis anos, a BingX permaneceu firme em seu compromisso de capacitar os traders com uma plataforma de negociação confiável e robusta, equipada com recursos inovadores e uma gama diversificada de produtos.

Durante todo o período, os usuários da BingX podem esperar uma infinidade de campanhas on-line cativantes, adaptadas à negociação de futuros, negociação à vista, negociação fiduciária e gerenciamento de patrimônio, respectivamente. Para os aficionados por negociação de futuros, competições exclusivas de negociação individual e em grupo, brindes generosos, promoções por tempo limitado e muito mais aguardam, com um impressionante prêmio total de 12 milhões de USDT. Além disso, as entradas diárias serão recompensadas com hot coins e trail funds, complementadas por jogos envolventes, como as atividades Kick-and-Win. Os traders à vista também terão a oportunidade de participar dos jogos Kick-and-Win, com prêmios escalonados com base em seu volume real de negociação. A BingX também está introduzindo produtos especiais de gestão de patrimônio para melhorar a atmosfera de comemoração, apresentando depósitos flexíveis que oferecem APYs de até 10% e uma grande Temporada de Depósitos Team-up. Além disso, os bônus em dinheiro serão distribuídos com base no volume de negociações fiduciárias.

Vivien Lin, Diretora de Produtos da BingX, compartilhou seu entusiasmo com a próxima campanha, declarando: "Na BingX, continuamos firmes em nossa dedicação em fornecer aos usuários soluções inovadoras que impulsionam seu sucesso no mercado de criptomoedas. Como testemunhamos o crescente interesse no mercado e um aumento na atividade de negociação, temos o prazer de oferecer uma promoção diferente de qualquer outra, com o objetivo de recompensar nossos usuários e dar as boas-vindas aos novos participantes que se juntam à nossa vibrante comunidade."

