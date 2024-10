DUBAI, UAE, 13 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O Crypto Content Creator Campus (CCCC) , o principal encontro anual da comunidade de criptomoedas, tem o prazer de apresentar sua impressionante lista de palestrantes confirmados para o evento inaugural, que ocorrerá de 8 a 10 de novembro em Dubai.

Essa lista poderosa reúne figuras importantes da mídia social, do marketing, das finanças e do espaço de blockchain, oferecendo aos participantes acesso inigualável a insights de especialistas e conexões inestimáveis com o setor.

O Crypto Content Creator Campus (CCCC) apresenta uma lista de palestrantes repleta de estrelas para o evento inaugural

Palestrantes do Influencer Powerhouse:

Randi Zuckerberg, fundadora e CEO da Zuckerberg Media e do HUG: Pioneira no aproveitamento da tecnologia para impacto social, Randi Zuckerberg compartilhará sua experiência na criação de uma presença on-line bem-sucedida e na promoção de conexões significativas na comunidade de criptografia.

Zach King, o maior YouTuber do mundo: Reconhecido por suas ilusões alucinantes e conteúdo cativante, Zach King oferecerá aos criadores estratégias exclusivas para chamar a atenção, cultivar o envolvimento e se destacar no acelerado cenário digital.

Humphrey Yang, influenciador financeiro do TikTok: Mestre em decompor conceitos financeiros complexos em conteúdo digerível e envolvente, Humphrey Yang capacitará os criadores a navegar no mundo da educação em criptofinanças com clareza e eficácia.

Insights de líderes do setor:

Kudzi Chikumbu, ex-diretor global de marketing criativo do TikTok: Kudzi Chikumbu traz uma riqueza de conhecimentos da principal plataforma de mídia social e como um criador de sucesso. Ele oferecerá aos criadores insights valiosos sobre estratégias de conteúdo que repercutem no TikTok e aproveitam seu vasto alcance global.

Jon Youshaei, especialista em YouTube e Instagram: Com 8 anos de experiência no YouTube e no Instagram, Jon oferece uma perspectiva única sobre o que é realmente necessário para aumentar seu público e sua renda por meio das mídias sociais. Ele se aprofundará nas práticas recomendadas para criadores de conteúdo a partir de sua experiência de trabalho nas principais plataformas sociais do mundo e entrevistará algumas das maiores estrelas da atualidade em seu programa, que se tornou uma fonte de referência para a educação de criadores de conteúdo.

Venke Sharma, diretor global de estratégia de produtos da Sprinklr: O estrategista de produtos líder Venke Sharma lançará luz sobre as tendências emergentes em ferramentas e tecnologias de criação de conteúdo, equipando os criadores com o conhecimento necessário para se manterem à frente da concorrência.

Stephanie Hind, diretora de parcerias com os principais criadores do Patreon e ex-diretora de estilo de vida e educação do TikTok: Stephanie Hind traz experiência de primeira mão na formação de tendências de conteúdo em uma plataforma massiva. Ela fornecerá aos criadores estratégias práticas para a criação de conteúdo que repercuta em públicos específicos da comunidade de criptografia.

Citações dos palestrantes:

Randi Zuckerberg: "Estou animado para participar do CCCC e compartilhar minhas ideias sobre como criar uma voz on-line forte e promover conexões impactantes no mundo dinâmico das criptomoedas."

Zach King: "Estou ansioso para incentivar os criadores a abrir novos caminhos, ampliar sua criatividade e cativar o público com seu conteúdo exclusivo."

Humphrey Yang: "É fundamental desmistificar conceitos financeiros complexos para uma nova geração. Estou animado para compartilhar minha experiência e capacitar os criadores para educar o público sobre o espaço criptográfico de uma forma clara e envolvente."

As inscrições para o Crypto Content Creator Campus já estão abertas. Visite o site oficial para garantir seu lugar nesse evento inovador.

Sobre o Crypto Content Creator Campus (CCCC)

Somos uma equipe de especialistas do setor e visionários comprometidos em moldar o futuro da criação de conteúdo na esfera da Web3 e da criptografia. Movidos por uma paixão comum pela criação de uma comunidade de alto valor, criamos um campus que promete uma experiência diferente de qualquer outra.

Para obter mais detalhes sobre a CCCC, acesse: https://www.cccc.buzz/

Para perguntas, entre em contato: [email protected]

Instagram | X

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2528708/Crypto_Content_Creator_Campus__CCCC__Unveils_Star_Studded_Speaker_Lineup_Inaugural.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2528673/Main_Lockup_NEON_ZEST_Logo.jpg

FONTE Crypto Content Creator Campus (CCCC)